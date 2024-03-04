Не в горячей воде: как правильно размораживать продукты

Шеф-повар Кристап Силис в программе TV3 Šefu gaidījāt? рассказал, что лучше всего размораживать продукты в холодильнике - при 4-5-градусной температуре.

Поэтому, если вы хотите приготовить блюдо на следующий день, следует накануне достать продукт из морозилки и положить в холодильник.

Если продукты размораживать на водяной бане, то часть вкуса потеряется, отмечает повар. В свою очередь, при использовании горячей воды продукт уже начинает готовиться.

Больше - в сюжете программы (на латышском языке):

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