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Не в горячей воде: как правильно размораживать продукты

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Avalepsap/Shutterstock.com

Чтобы блюда из замороженных продуктов получились вкусными, следует правильно их разморозить, пишет Receptes.lv. 

Шеф-повар Кристап Силис в программе TV3 Šefu gaidījāt? рассказал, что лучше всего размораживать продукты в холодильнике - при 4-5-градусной температуре. 

Поэтому, если вы хотите приготовить блюдо на следующий день, следует накануне достать продукт из морозилки и положить в холодильник.

Если продукты размораживать на водяной бане, то часть вкуса потеряется, отмечает повар. В свою очередь, при использовании горячей воды продукт уже начинает готовиться. 

Больше - в сюжете программы (на латышском языке): 

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