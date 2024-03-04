Как и в других сферах, в магазинах Японии часто соблюдается принцип честности, поскольку покупатель может выбирать между разным размером и качеством кофе, что зачастую находится вне поля зрения персонала. Однако эта система может привести и к аресту.

59-летний мужчина во время обеденного перерыва заплатил за порцию кофе обычного размера, но налил себе большую кружку.

После того как его поймали, он рассказал, что в июне понял, что сотрудники магазина не замечают, если он берет кофе на сумму 1,25 доллара из автомата самообслуживания, а платит всего 0,74 доллара за чашку обычного размера.

В течение года мужчина нарушил правила семь раз, пока в декабре его не поймал сотрудник магазина, вызвавший полицию. Мужчину доставили в отделение полиции для допроса.

Об инциденте также был проинформирован Совет образования, который уволил мужчину с должности за "грубое и неподобающее нарушение со стороны работника образования". Они также "от всей души" извинились за то, что подобное могло произойти.

В сообщении через администрацию директор извинился перед учащимися и их семьями, заявив, что он нарушил свою роль подавать пример и прививать дисциплину.

Местная прокуратура решила не выдвигать обвинения против директора.

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