"Один из величайших моментов моей жизни": актер Андрис Кейшс раскрыл историю знакомства с женой

В воспоминаниях актера Андриса Кейшса о работе в JRT есть эпизод, в котором он рассказывает о том, как познакомился со своей женой, оперной певицей Кристине Задовской.

"Один из величайших моментов в моей жизни произошел во дворе JRT. Это был май 1999 года. Мы недавно поставили вместе с Кайришем "Идиота" Достоевского, и Виестурс уже ставил постановку в Опере. В тот майский вечер супруга Виестурса Иева Юрьяне отмечала свой день рождения во дворе JRT. Она пригласила людей и из нашего театра, и из Оперы. Так получилось, что в тот вечер я познакомился с Кристине Задовской. Через шесть лет мы поженились, а через восемь лет родились Адам и Магдалена", - вспоминает Кейшс.

В этом году близнецам актера и оперной певицы исполнится семнадцать лет.

Как известно, пара поженилась 1 июля 2005 года в Яунпилсском замке.

Ранее актер Андрис Кейшс в беседе с журналом Santa откровенно рассказал о том, каково воспитывать ребенка с особенностями развития. У дочери Андриса и Кристине синдром Дауна.

Андрис Кейшс и Кристине Задовска в мае отпразднуют 25-летие знакомства.

​После семи лет реконструкции здания в марте JRT возвращается в свой исторический дом. Возвращение сопровождается пятью вещами - книгой, фильмом и тремя спектаклями.

Галерея: Мероприятие в честь открытия комплекса зданий JRT

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