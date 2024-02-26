Рижский фарцовщик шьет джинсы в психбольнице. На экранах - лучший латвийский фильм за десятилетия

1 марта в Латвии начинается показ исторического телесериала Станислава Токалова и Юриса Курсиетиса "Советские джинсы" о подпольном производстве подделок культовых американских штанов в рижской психиатрической больнице. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с первыми тремя сериями проекта, остался от новинки в восторге и рассказывает, почему это настоящий прорыв в отечественном кино.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Советские джинсы"/Padomju džinsi
- Латвия, 2024
- Драма, комедия, историческое
- Режиссеры: Станислав Токалов, Юрис Курсиетис
- В ролях: Карлис Арнолд Авотс, Игорь Шелеговскис, Ааму Милонофф, Андрис Кейшс
Латвийская ССР, 1979 год. Молодой фарцовщик Ренар (Карлис Арнолд Авотс), подрабатывающей портным в театре "Дайлес", из-за конфликта с сотрудником КГБ Марисом (Игорь Шелеговскис) попадает в психиатрическую больницу, где у него оперативно "находят" вялотекущую шизофрению.
Пытаясь всеми силами выбраться на свободу, Ренар договаривается с директором лечебницы о производстве самодельных джинсов, что поможет больнице увеличить "доходы" от труда заключенных. В этом ему помогают как товарищи по фарцовому делу, так и любимая девушка - приехавшая из Финляндии театральный режиссер Тина (Ааму Милонофф).
На последней церемонии вручения наград национальной кинопремии "Большой Кристап" латвийский режиссер Станислав Токалов был представлен аж двумя проектами - его нашумевший прошлогодний фильм "Все будет хорошо" получил приз за лучшую документальную картину, а уже новый проект - многосерийная историческая драмеди "Советские джинсы" - звание лучшего многосерийного фильма, а также статуэтку за лучший сценарий и лучшего актера (Карлис Арнолд Авотс).
Помимо этого, "Советские джинсы" нашли свою аудиторию и за рубежом - сериал отобран в престижную программу Берлинского кинофестиваля Berlinale Series Market Selects и на крупнейший европейский фестиваль телесериалов Series Mania.
Триумф Токалова - поворот откровенно неожиданный: до выхода "Все будет хорошо" созданные им фантастическая драма "То, что они не видят" и мелодрама "Mилый друг" не вызвали особенного интереса у аудитории и критиков и, если честно, были довольно слабы.
Выдающийся успех "Все будет хорошо" (о фильме активно писали, а коммерческие кинотеатры по просьбе зрителей даже продлили широкий прокат документального фильма - ситуация уникальная) перевернул репутацию режиссера с ног на голову и заставил с повышенным вниманием ждать его нового проекта. Хоть и оставались справедливые сомнения, что по-настоящему удачно режиссер может работать только в документалистике.
Как выяснилось, сомнения были напрасны, и Токалов со своей командой выдали второй подряд выдающийся фильм. При этом "Все будет хорошо" был чисто авторским высказыванием, а "Советские джинсы" - чисто жанровой картиной, если не сказать - продюсерской.
Историческое кино встречают по картинке - пресловутая "узнаваемость" и аутентичность некоторыми воспринимается едва ли не важнее интересности и художественной полноценности самого проекта.
У "Советских джинсов" с этим полный порядок - начиная от причесок и одежды и заканчивая до боли знакомыми бежевато-коричневыми советскими интерьерами и даже впечатляющими сценами на натуре - так, авторы вернули во времена советского застоя фасады Академии наук, театра "Дайлес" и излюбленного фарцовщиками пятачка у лаймовских часов.
По экранной Риге при этом разъезжают разудалые зеленые "Жигули", на столах - бабушкины сервизы и тархун, а пионеры по радио беспрестанно поют про "Вместе весело шагать" и "Учат в школе".
И все это - без малейших признаков недостатка бюджета, что в случае с историческим кино - приятнейший бонус. Глаза верят, а в памяти всплывают ностальгирующие или пугающие воспоминания - в зависимости от зрителя. Этот экзамен пройден, и значит - можно приступать к сути дела.
На международной арене сериалу Токалова/Курсиетиса хочется пожелать только успеха - у проекта для этого есть все необходимые составляющие.
Несмотря на региональную фактуру, авторы предложили историю, с которой себя сможет соотнести человек в любой точке планеты. Ее главный герой - архетипичный симпатичный мошенник, трикстер, проверяющий на прочность государственную систему и сильных мира сего. Ренар - это и Аладдин, и Робин Гуд, и Эггси из голливудского Kingsman, если хочется примера посвежее. И Карлис Арнолд Авотс (актер, как и его герой, служит в "Дайлес", но, конечно, не портным) справляется с ролью на отлично.
Окружают героя не менее архетипичные персонажи второго плана - зарубежная красавица из другого социального слоя (финка Ааму Милонофф), несколько злодеев разного калибра (тут и одновременно страшный и нелепый директор больницы Андрис Кейшс, и молодой верноподданный гэбист Игорь Шелеговскис - настоящий демон под личиной симпатичного молодого человека), верные товарищи-фарцовщики (Гинт Гравелис), обаятельные "клиенты" психлечебницы (Гундар Аболиньш, Дайнис Гайделис с лицом героя из "Игры престолов" и др.) и мать главного героя - ветеран войны в блистательном исполнении Индры Брике.
Любовь Токалова к своим персонажам - особенно беззащитным и уязвимым - авторская особенность, которую он несет из фильма в фильм - от людей с ограниченными возможностями и сироты в первых игровых работах, до престарелой бабушки во "Все будет хорошо" и обитателей психбольницы в "Советских джинсах".
Они же - главный объект авторской рефлексии о том, как общество обходится с угнетенными, униженными и оскорбленными. По Токалову, лишь у них есть право судить окружающую действительность, и они же выносят ей самый безжалостный приговор.
В "Советских джинсах" смысловыми декорациями для такого размышления становится распространенная в СССР и современной России карательная психиатрия, что роднит фильм не только с "Пролетая над гнездом кукушки", но и с "Побегом из Шоушенка", ибо психлечебница здесь мало отличается от тюрьмы с разгулом силовиков. Перед пресс-сеансом Токалов рассказал, что на его задумку повлияло и резкое увеличение количества политзаключенных в сегодняшней РФ.
Но герои - лишь одна из деталей большого восьмисерийного сюжета Токалова, который он создал с болгаркой Теодорой Марковой и своим постоянным соавтором - австрийцем Вальдемаром Калиновски (интересный факт: в Голливуде он работал художником на первом "Форсаже" и "Покидая Лас-Вегас").
Авторы пошли на подвиг и создали самую безупречную, живую и мастерскую историю в латвийском кино за долгие годы. Смотреть этот длинный фильм не устаешь ни на миг, все герои и элементы сюжета гармонично работают друг на друга, а создатели, не лишая своей работы глубокого (и, что важно, понятного) посыла, ни разу не забывают о зрителе, который после окончания очередной серии гарантированно захочет немедленно включить следующую.
Вердикт: Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что в мировом масштабе достоинства "Советских джинсов" вовсе не такие уж и уникальные (вдумчиво и по совести сделать свою работу - долг любого профессионала), но в латвийском кино - явление столь нечастое, что становится настоящим событием.
Это, в свою очередь, может вызвать дискуссии о качестве отечественного кинопрома и, если повезет, даже подтолкнуть его к развитию в правильном направлении. Как минимум после просмотра проекта Токалова так и тянет пойти и купить себе новые джинсы. Желательно - ретро.
Премьера "Советских джинсов" состоится 26 февраля, а 1 марта сериал будет доступен во всех кинотеатрах Латвии. На платформе Go3 его можно будет посмотреть с 8 апреля.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!