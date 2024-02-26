Рижский фарцовщик шьет джинсы в психбольнице. На экранах - лучший латвийский фильм за десятилетия

Любовь Токалова к своим персонажам - особенно беззащитным и уязвимым - авторская особенность, которую он несет из фильма в фильм - от людей с ограниченными возможностями и сироты в первых игровых работах, до престарелой бабушки во "Все будет хорошо" и обитателей психбольницы в "Советских джинсах".

Они же - главный объект авторской рефлексии о том, как общество обходится с угнетенными, униженными и оскорбленными. По Токалову, лишь у них есть право судить окружающую действительность, и они же выносят ей самый безжалостный приговор.

Герой Карлиса Арнолда Авотса и другие обитатели психиатрической больницы в фильме "Советские джинсы" Фото: Пресс-фото

В "Советских джинсах" смысловыми декорациями для такого размышления становится распространенная в СССР и современной России карательная психиатрия, что роднит фильм не только с "Пролетая над гнездом кукушки", но и с "Побегом из Шоушенка", ибо психлечебница здесь мало отличается от тюрьмы с разгулом силовиков. Перед пресс-сеансом Токалов рассказал, что на его задумку повлияло и резкое увеличение количества политзаключенных в сегодняшней РФ.

Но герои - лишь одна из деталей большого восьмисерийного сюжета Токалова, который он создал с болгаркой Теодорой Марковой и своим постоянным соавтором - австрийцем Вальдемаром Калиновски (интересный факт: в Голливуде он работал художником на первом "Форсаже" и "Покидая Лас-Вегас").