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Фото и видео ⟩ В Спуньгени в аварию попали лесовоз и грузовик

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Фото: "Sadursme"

В понедельник, 4 марта, в Спуньгени Екабпилсского края произошло ДТП с участием лесовоза и грузовика, сообщили порталу TVNET в Sadursme.

На видео, присланных Sadursme, которое обобщает предоставленную очевидцами информацию, видно, что на проезжей части перевернулся прицеп лесовоза, а чуть дальше в кювете находится грузовик.

Как видно на присланных кадрах - как на проезжей части, так и на обочине разбросаны бревна. Движение на месте происшествия затруднено, оно организовано по одной полосе.

Пожарно-спасательная служба проинформировала Latvijas Valsts ceļi, что на автодороге Рига - Даугавпилс - Краслава - граница Беларуси (А6, 136,5 км) произошло ДТП, движение организовано по одной полосе.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить подробности происшествия.

Фото: "Sadursme"
Фото: "Sadursme"

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