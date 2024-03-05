Утечка Taurus: беспечность офицеров бундесвера или операция влияния Кремля?

В разговоре также упоминается ряд объектов, которые Киев может решить атаковать с помощью Taurus, в том числе склады боеприпасов и «мост на востоке»:

«Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — говорит, согласно расшифровке, один из участников беседы.

При этом один из участников разговора упоминает, что Британия и США поддерживают постоянное присутствие некоторого количества своих военных в Украине, чтобы помогать управлять и поддерживать сложные системы вооружений, поставленные Киеву Западом.

В частности, он описывает, как Великобритания сотрудничает с Украиной по развертыванию ракет Storm Shadow.

«Когда речь идет о планировании миссии, — говорит немецкий командир, — я знаю, как это делают англичане, они делают это, поставляя вспомогательные данные. Но у них также есть несколько человек на месте, они это делают».

Долгое время и Вашингтон, и Лондон отрицали постоянное присутствие своих военных в зоне конфликта. В прошлый вторник Великобритания впервые подтвердила присутствие «небольшого числа военного персонала» в Украине, хотя не сообщила, какие задачи они выполняют.

Это подлинный разговор?

На следующий день после публикации записи Минобороны Германии признало факт перехвата, но не комментировало его содержание.