В Красном море были повреждены три кабеля связи. Хуситы отрицают свою вину

Пока неизвестно, кто повредил эти кабели. Были опасения, что хуситы могут атаковать их в ходе своей кампании против судоходства в Красном море. Хуситы отрицают нападение на эти линии связи.

Глобальное судоходство в Красном море уже серьезно пострадало из-за атак хуситов, а повреждение телекоммуникационных линий может еще больше обострить кризис.

По данным гонконгской компании HGC Global Communications, в число поврежденных кабелей вошли линии Азия - Африка - Европа 1, Europe India Gateway и Seacom. В компании заявили, что эти отключения затрагивают 25% трафика в Красном море.

Компания назвала маршрут Красного моря важным для передачи данных из Азии в Европу и заявила, что начала перенаправлять этот трафик.

Международно признанное правительство Йемена в изгнании еще в начале февраля заявило, что хуситы планируют атаковать кабели связи.

Хуситы отрицают, что они атаковали кабели, и обвиняют США и Великобританию в нарушении связи.

В настоящее время Красное море пересекают 14 кабелей связи, планируется проложить еще шесть.

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