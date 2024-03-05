Ринкевич ответил на очередную провокацию Илона Маска

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ответил владельцу социальной сети X (бывший Twitter), миллиардеру Илону Маску.
Маск опубликовал весьма провокационный твит, в котором задается вопросом о существовании НАТО, на что отреагировал и президент Латвии, ответив в свойственной себе манере:
"Дорогой Илон Маск, НАТО было создано, существует и будет существовать из-за России и других врагов свободного мира".
Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2024
Ответ Ринкевича получил более 19 000 лайков и был просмотрен более чем 2 миллионами человек, возможно, это один из самых популярных постов президента в этой социальной сети.
Маск считается человеком, чье мнение очень убедительно для многих. В прошлом заявления Маска могли вызвать потрясения на финансовых рынках, а сейчас оказывается влияние на политическую обстановку и даже безопасность отдельных стран.
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