Ринкевич ответил на очередную провокацию Илона Маска

Маск опубликовал весьма провокационный твит, в котором задается вопросом о существовании НАТО, на что отреагировал и президент Латвии, ответив в свойственной себе манере:

"Дорогой Илон Маск, НАТО было создано, существует и будет существовать из-за России и других врагов свободного мира".

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2024

Ответ Ринкевича получил более 19 000 лайков и был просмотрен более чем 2 миллионами человек, возможно, это один из самых популярных постов президента в этой социальной сети.

Маск считается человеком, чье мнение очень убедительно для многих. В прошлом заявления Маска могли вызвать потрясения на финансовых рынках, а сейчас оказывается влияние на политическую обстановку и даже безопасность отдельных стран.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!