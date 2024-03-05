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Ринкевич ответил на очередную провокацию Илона Маска

rus.tvnet.lv
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ответил владельцу социальной сети X (бывший Twitter), миллиардеру Илону Маску.

Маск опубликовал весьма провокационный твит, в котором задается вопросом о существовании НАТО, на что отреагировал и президент Латвии, ответив в свойственной себе манере:

"Дорогой Илон Маск, НАТО было создано, существует и будет существовать из-за России и других врагов свободного мира".

Ответ Ринкевича получил более 19 000 лайков и был просмотрен более чем 2 миллионами человек, возможно, это один из самых популярных постов президента в этой социальной сети.

Маск считается человеком, чье мнение очень убедительно для многих. В прошлом заявления Маска могли вызвать потрясения на финансовых рынках, а сейчас оказывается влияние на политическую обстановку и даже безопасность отдельных стран.

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