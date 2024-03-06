"Мы не знаем, скольких неопознанных похоронили": что происходит на границе с Беларусью?

Информации о том, что происходит на границе Латвии и Беларуси, как часто там умирают люди, что с ними происходит и пр., мало. Почти вся она приходит не от официальных структур, а от организаций волонтеров и беженцев, заявила журналист-расследователь Мария Кугель в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает Rus.LSM. По словам Кугель, сотрудничества с госорганами у латвийских журналистов по этой теме нет, как нет и собственных материалов у СМИ.
На вопрос, сталкивалась ли журналистка с давлением со стороны госструктур в связи со своей деятельностью, Мария Кугель ответила отрицательно. "Однако, например, Погранохрана со мной уже давно не общается, на все мои запросы никаких ответов я не получаю", - сказала она. Материалы о происходящем на границе она публикует в издании "Новая газета. Балтия".
Журналистка уточнила, что расследованием смертей и пропажи пытающихся попасть в Латвию она занялась примерно с февраля прошлого года, когда стало понятно, что люди там умирают. По словам Кугель, с тех пор Погранохрана Латвии ответила на ее запрос лишь однажды. Замначальника Пограничной охраны Ивар Рускулис сказал, что, как правило, ведомство отвечает на все, а чтобы выяснить судьбу писем конкретного журналиста, нужно знать, когда их отправляли. Рускулис пообещал отреагировать, если будет отправлено письмо с указанием, какие запросы были проигнорированы.
"Большую часть информации я получаю от волонтеров, которые помогают беженцам, от самих беженцев. Также - большая редкость - мы узнали, что в Краславском крае в октябре силами социальной службы похоронили двух человек. Я сделала официальный запрос в полицию и мне ответили: да, действительно, два индийца были найдены в Эзерниекской волости, было возбуждено уголовное дело по случаю их смерти", - поделилась журналистка.
По ее словам, была получена информация о смерти еще одного индийца, чье тело, предположительно, находится в Центре судебной медицины Латвии. "Это значит что уголовное дело, видимо, уже возбуждено. Я сделала запрос в полицию и до сих пор не получила ответа", - сказала Кугель, которая также спросила у полиции, как родственники могут опознать тело, ведь человек заведомо был без документов. "Известно, что была группа из трех человек: один из них пропал без вести, другой попал в больницу, третий умер. Кто из них кто, мы не знаем", - рассказала журналистка.
"Сколько на самом деле неопознанных тел было похоронено и где находится эта статистика, нам неизвестно", - подчеркнула она.
Ивар Рускулис рассказал, что каждый раз, когда Погранохране становится известно о гибели человека, ведомство привлекает полицию. То же самое относится к упомянутым случаям. По словам Рускулиса, по его информации, в обоих смерть была ненасильственной. Гость передачи сказал, что Погранохрана не может отвечать за лиц, которые нелегально приехали в страну и, бродя где-то по лесам, погибают.
На вопрос о том, что мешает сотрудничеству госструктур с журналистами, Кугель ответила, что вообще не видит такого сотрудничества. "В Латвии сложилась уникальная ситуация - даже на фоне наших балтийских соседей и Польши. СМИ не публикуют фактически никаких самостоятельных материалов [на эту тему], публикуются только пресс-релизы Погранохраны", - сказала она.
При этом из информации, которую дает Погранохрана, невозможно понять, что происходит на самом деле, и сколько человек пересекают границу, поскольку один и тот же может несколько раз пытаться попасть в Латвию и быть подвергнут выталкиванию обратно, отметила она.
Как сообщалось, в 2022 году встревоженные правозащитные организации, работающие с беженцами, заявили, что на латвийской границе с Беларусью имели место случаи жестокого обращения с нелегальными иммигрантами. Зимой общественные организации заявляли о случаях, когда беженцы, проведя много времени в холодных лесах, оказываются в больницах Латвии с обморожениями. Так, стало известно о смерти гражданина Афганистана в больнице Резекне и что его соотечественнику, который также прибыл вместе с ним, грозила ампутация. Несколько человек с сильными обморожениями попали в больницу Даугавпилса.
В 2023 году число попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы увеличилось в 2,5 раза.
Ранее журналистам передачи Aizliegtais paņēmiens удалось внедриться в одну из группировок контрабандистов людей через границу. Они выяснили, что переправкой людей с восточной границы Латвии в Германию занимается множество группировок. Так, за транспортировку одного нелегала водителям обещают от 800 до 1600 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!