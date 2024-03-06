"Мы не знаем, скольких неопознанных похоронили": что происходит на границе с Беларусью?

По ее словам, была получена информация о смерти еще одного индийца, чье тело, предположительно, находится в Центре судебной медицины Латвии. "Это значит что уголовное дело, видимо, уже возбуждено. Я сделала запрос в полицию и до сих пор не получила ответа", - сказала Кугель, которая также спросила у полиции, как родственники могут опознать тело, ведь человек заведомо был без документов. "Известно, что была группа из трех человек: один из них пропал без вести, другой попал в больницу, третий умер. Кто из них кто, мы не знаем", - рассказала журналистка.