Не стоит пока исключать вероятность ядерной сделки между США и Ираном

Да, вы правильно прочитали. Это та самая Америка, которую религиозные лидеры Ирана называют "Великим Сатаной" еще со времен Исламской революции, случившейся почти полвека назад. Та самая Америка, которая поддерживала шаха, пока он не был свергнут в 1979 году. Та самая Америка, которая всего пять лет назад убила Касема Сулеймани, командовавшего могущественным спецподразделением "Аль-Кудс" в Иране.

В свою очередь, Иран - это та самая страна, которая удерживала 52-х американцев в заложниках в течение 444 дней (с конца 1979 по 1981 годы). Тот самый Иран, который поддерживает группировку ХАМАС, ответственную за теракты против Израиля 7 октября 2023 года, и йеменских хуситов, нападающих на американские военные и международные грузовые корабли. Тот самый Иран, который, как сообщается, изучал варианты убийства президента США Дональда Трампа и членов его первой администрации.

Почему же Иран может быть заинтересован в подписании нового соглашения с Трампом, который во время первого срока в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и несколькими крупнейшими мировыми державами - "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД)?