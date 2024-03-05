"Давайте не будем трогать политику". Латвийцы игнорируют предупреждения и продолжают ездить в Беларусь

В свою очередь встреченный на границе Виталий рассказал: Не от хорошей жизни мы туда ездим. Например, в Беларуси раз в месяц можно подешевле заправиться. Я туда к зубному езжу, там дешевле.

Я вообще не знаю, сколько стоит зубной в Латвии, я хожу к зубному только в Беларуси".

Принимая во внимание геополитические обстоятельства, возможности российских и белорусских спецслужб действовать на территории Латвии ограничены. В то же время, въезжая на территорию России или Беларуси, а также стран, у которых с Россией и Беларусью тесные отношения и правовое сотрудничество, подданные Латвии подвергаются высокому риску того, что против них различными методами могут выступить российские правозащитные учреждения или спецслужбы, указывает Служба государственной безопасности (VDD).

Кроме того, отмечается, что, проезжая через эти страны, каждый человек вне зависимости от рода деятельности подвергает себя высоким рискам выслеживания и вербовки.

VDD в очередной раз призывает подданных Латвии, особенно государственных и муниципальных чиновников, воздержаться от поездок в Россию, Беларусь, страны СНГ, а также другие страны, у которых сохранилось благоприятное отношение к России.

VDD обращает внимание и на то, что необходимо избегать и поездок через эти страны, направляясь в другие пункты назначения.

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