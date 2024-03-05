Жители Латвии, игнорируя предупреждения правозащитных учреждений о рисках, продолжают ездить в Россию и Беларусь, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
"Давайте не будем трогать политику". Латвийцы игнорируют предупреждения и продолжают ездить в Беларусь
Жители Латвии ездят в эти страны как на частном транспорте, так и организованными рейсами транспортных компаний по пассажирским перевозкам, которые в Латвии не запрещены.
Передача пообщалась с жителями в Краславе и на погранично-пропускном пункте Патерниеки на границе Латвии и Беларуси.
Цели путешествий разные: навестить родственников, туризм, шопинг, поездки в санаторий или по врачам.
"Вы знаете, я бы, может быть, съездила бы с удовольствием. Санатории там намного дешевле, там лучше. Знаете, давайте политику мы не будем трогать. Давайте будем разговаривать о том, что творится у нас", - сказала передаче в Краславе Светлана.
"Собираюсь поехать на процедуры в санаторий. Для ног, спины, там всякие ванны, массажи. Люди ездят часто. Беларусь - милая, дружелюбная, хорошо у себя принимает. С пониманием. Многие на частных автомобилях ездят, и из Даугавпилса тоже", - отметила Светлана.
Когда передача напомнила о войне в Украине и о том, что Беларусь является ближайшим союзником России, жительница Краславы парировала, мол, "да нет, такого нет".
В свою очередь встреченный на границе Виталий рассказал: Не от хорошей жизни мы туда ездим. Например, в Беларуси раз в месяц можно подешевле заправиться. Я туда к зубному езжу, там дешевле.
Я вообще не знаю, сколько стоит зубной в Латвии, я хожу к зубному только в Беларуси".
Принимая во внимание геополитические обстоятельства, возможности российских и белорусских спецслужб действовать на территории Латвии ограничены. В то же время, въезжая на территорию России или Беларуси, а также стран, у которых с Россией и Беларусью тесные отношения и правовое сотрудничество, подданные Латвии подвергаются высокому риску того, что против них различными методами могут выступить российские правозащитные учреждения или спецслужбы, указывает Служба государственной безопасности (VDD).
Кроме того, отмечается, что, проезжая через эти страны, каждый человек вне зависимости от рода деятельности подвергает себя высоким рискам выслеживания и вербовки.
VDD в очередной раз призывает подданных Латвии, особенно государственных и муниципальных чиновников, воздержаться от поездок в Россию, Беларусь, страны СНГ, а также другие страны, у которых сохранилось благоприятное отношение к России.
VDD обращает внимание и на то, что необходимо избегать и поездок через эти страны, направляясь в другие пункты назначения.
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