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За субботу 10 человек пострадали в ДТП

Дорожная авария. Иллюстративное фото.
Дорожная авария. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

В субботу, 3 мая, в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали десять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего в стране было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из которых пострадали десять человек.

Оформлено 584 протокола об административных правонарушениях, в том числе 246 - за превышение скорости и три - за агрессивное вождение.

Задержано 17 пьяных водителей. Заведено 14 уголовных и три административных дела.

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