За субботу 10 человек пострадали в ДТП

Всего в стране было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из которых пострадали десять человек.

Оформлено 584 протокола об административных правонарушениях, в том числе 246 - за превышение скорости и три - за агрессивное вождение.

Задержано 17 пьяных водителей. Заведено 14 уголовных и три административных дела.