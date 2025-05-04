За субботу 10 человек пострадали в ДТП

В субботу, 3 мая, в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали десять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Всего в стране было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из которых пострадали десять человек.
Оформлено 584 протокола об административных правонарушениях, в том числе 246 - за превышение скорости и три - за агрессивное вождение.
Задержано 17 пьяных водителей. Заведено 14 уголовных и три административных дела.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!