Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?
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Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Фото ⟩ Крылатая Хайди, Ратаковски в сетке и Брук в пиджаке
Новая фотосессия от Яны Брук
Эротичный ролик от Светланы Лободы
Фотосет Лиене Ушаковой для журнала Playboy
Игривая Ким Кардашьян
Маркус Рива хвастался атлетичной фигурой
Крылатая Хайди Клум в купальнике
Будуар Саши Дони
Эмили Ратаковски нарядилась в платье-сетку
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