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Фото ⟩ Крылатая Хайди, Ратаковски в сетке и Брук в пиджаке

rus.tvnet.lv
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Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?

Новая фотосессия от Яны Брук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ЯНА БРУК - ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ🏳️‍🌈💌 (@yanaabruk)

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Фото: Instagram/ Emrata

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