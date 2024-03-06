В Риге состоится традиционное шествие памяти легионеров и возложение цветов к памятнику Свободы

Как сообщили агентству LЕТА, заявку на мероприятие традиционно подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Шествие, как обычно, начнется в 11:00 у рижской церкви Святого Иоанна на улице Скарню, 24, и пройдет по улице Скарню и улице Калькю до памятника Свободы.

Как и в прошлом году, на мероприятие 16 марта не поступило никаких других заявок.

Ранее глава Госполиции Арманд Рукс в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV) сказал, что 16 марта, а также в день "выборов" президента России, 17 марта, Государственная полиция в Латвии будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии

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