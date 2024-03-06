Подмосковному журналисту дали семь лет колонии по делу о "военных фейках"

После того, как Романа Иванова поместили в СИЗО, его поставили на профучет как «лицо, изучающее, исповедующее или распространяющее экстремистскую идеологию». Коллеги Романа Иванова, а также семья журналиста и читатели RusNews из Королева полагают, что это преследование — месть за его журналистскую деятельность.

В феврале прошлого года к шести годам колонии за пост в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе была приговорена журналистка RusNews из Барнаула Мария Пономаренко.

Суд в Барнауле признал сотрудницу издания виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил» (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Обвинение требовало приговорить Пономаренко к девяти годам колонии.

Мария Пономаренко свою вину не признала. «Я имею право говорить слово „война“, потому что меня судят по законам военной цензуры», — сказала журналистка в суде.

Пост, который стал поводом, для судебнного преследования журналистки, был опубликован в телеграм-канале «Цензуры нет». На тот момент у канала было около 1600 подписчиков. В посте шла речь о гибели людей, укрывавшихся в мариупольском драмтеатре.

Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру. Вывод о том, что здание театра, где укрывались сотни мирных жителей, было разрушено из-за российского авиаудара, содержался, в частности, в расследованиях ОБСЕ и Amnesty International.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC