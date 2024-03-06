Подмосковному журналисту дали семь лет колонии по делу о "военных фейках"

Королевский городской суд Московской области приговорил журналиста RusNews Романа Иванова к семи годам колонии общего режима за три поста в соцсетях о войне в Украине. Прокуратура запрашивала восемь лет.
Выступая с последним словом в суде, журналист обратился к жителям Украины, пострадавшим от российского вторжения.
«Я хочу попросить прощения у всех украинцев, которым наша страна принесла горе. Хочу встать на колени перед родными тех людей, которые были убиты в Буче», — приводит слова Романа Иванова издание RusNews.
В конце своего выступления 50-летний Иванов встал на колени и попросил прощения у жителей Украины.
Журналист, который освещал события в родном Королеве, был арестован в апреле прошлого года по делу о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста, как сообщала «Медиазона» (в реестре «иноагентов»), стали посты в телеграме, где шла речь об убийствах мирных жителей в Буче, о докладе ООН, который посвящен военным преступлениям российской армии, а также о российских ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины.
«Я журналист, и моя задача — предоставлять читателям информацию. Я ее предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, ее проанализировал», — цитировала «Медиазона» Романа Иванова.
После того, как Романа Иванова поместили в СИЗО, его поставили на профучет как «лицо, изучающее, исповедующее или распространяющее экстремистскую идеологию». Коллеги Романа Иванова, а также семья журналиста и читатели RusNews из Королева полагают, что это преследование — месть за его журналистскую деятельность.
В феврале прошлого года к шести годам колонии за пост в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе была приговорена журналистка RusNews из Барнаула Мария Пономаренко.
Суд в Барнауле признал сотрудницу издания виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил» (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Обвинение требовало приговорить Пономаренко к девяти годам колонии.
Мария Пономаренко свою вину не признала. «Я имею право говорить слово „война“, потому что меня судят по законам военной цензуры», — сказала журналистка в суде.
Пост, который стал поводом, для судебнного преследования журналистки, был опубликован в телеграм-канале «Цензуры нет». На тот момент у канала было около 1600 подписчиков. В посте шла речь о гибели людей, укрывавшихся в мариупольском драмтеатре.
Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру. Вывод о том, что здание театра, где укрывались сотни мирных жителей, было разрушено из-за российского авиаудара, содержался, в частности, в расследованиях ОБСЕ и Amnesty International.
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