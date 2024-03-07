Конституционный суд рассматривает дело о норме в правилах рубки деревьев в лесу, которой может быть снижен разрешенный для вырубки диаметр. Дело возбудили латвийские экологические организации, ответчиком в судебном процессе выступает Кабинет министров.

На акцию пришло около 50 человек.

Собравшиеся держали в руках плакаты, на которых были написаны такие послания, как "Солнце, гром, топор", "Биоразнообразие - это экономическая ценность", "Сколько можно рубить?", "Вырубим сегодня, думать будем завтра?" и другие.

К участникам акции обратились режиссер Рейнис Ботерс, актер Янис Кронис, владелец леса Мартиньш Гайкенс и другие, все участники участвовали в импровизированных дебатах по вопросам, рассматриваемым Конституционным судом, а также вместе пели латышские народные песни.

Ботерс также призвал к минуте молчания, чтобы почтить те природные ценности, которые погибли в результате этих поправок. Также он призвал приветствовать тех, кто сейчас в Конституционном суде защищает леса и ценности, за которые выступают участники акции.