PMLP выдало первые три предписания на выезд для граждан России

В целом у 1016 граждан России была запрошена информация о причинах, почему они не выполнили требования закона и не подали документы на получение ВНЖ. Также PMLP просило этих граждан России предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у них больше нет оснований для получения ВНЖ.

Полученные ответы в настоящее время обрабатываются. Как сообщает PMLP, если на основе предоставленных разъяснений управление приходит к выводу, что имеются законные основания для выдачи этим лицам ВНЖ и обоснованная причина, почему это не было сделано своевременно, им разрешается подать документы для получения ВНЖ.

Информация о тех, кто не ответил на письма PMLP, передана Государственной пограничной охране, которая проверяет, находятся ли данные граждане РФ в Латвии.

В остальных случаях гражданам РФ будет выдаваться предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.