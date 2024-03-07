PMLP выдало первые три предписания на выезд для граждан России

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдало первые три предписания о выезде гражданам России, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение какого-либо вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении.
В целом у 1016 граждан России была запрошена информация о причинах, почему они не выполнили требования закона и не подали документы на получение ВНЖ. Также PMLP просило этих граждан России предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у них больше нет оснований для получения ВНЖ.
Полученные ответы в настоящее время обрабатываются. Как сообщает PMLP, если на основе предоставленных разъяснений управление приходит к выводу, что имеются законные основания для выдачи этим лицам ВНЖ и обоснованная причина, почему это не было сделано своевременно, им разрешается подать документы для получения ВНЖ.
Информация о тех, кто не ответил на письма PMLP, передана Государственной пограничной охране, которая проверяет, находятся ли данные граждане РФ в Латвии.
В остальных случаях гражданам РФ будет выдаваться предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.
Согласно закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств. В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, со 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с призывом покинуть страну.
3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.
Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявление на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.
Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ будет выдаваться на два года. Уважительными причинами считаются серьезные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий человека.
Руководитель PMLP Майра Розе ранее заявила, что процесс выдворения проживающих в Латвии граждан России, не подавших документы на получение ВНЖ, будет сложным и тяжелым.
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