Рейтинг партий перед выборами в ЕП: "Новое Единство" потеряло лидерство

Если бы выборы в ЕП прошли в марте, за НО проголосовали бы 10,3% избирателей - на 0,3% больше, чем месяцем ранее. Из-за этого Нацобъединение поднялось на вершину рейтинга.

Лидирующие позиции при этом потеряла партия премьер-министра "Новое Единство", за которую в начале марта были готовы проголосовать 9,3% респондентов (на 0,9% меньше, чем месяцем ранее).

На третьем месте - "Согласие", рейтинг которого вырос на полпроцента и составил 6,8%. За ним - "Прогрессивные", поддержка которых в марте выросла на 0,2%, достигнув 5,6%, а также "Для развития Латвии" - 5,4% (на 0,4% выше).

Поддержка партии "Латвия на первом месте" выросла на один процент - за нее в марте собирались проголосовать 5,3% респондентов.

Снизилась же поддержка партии "Стабильности!" - в марте за не проголосовали бы 4,1% - на 0,6% меньше, чем в феврале, и "Объединенного списка" - 3,6% вместо 4,3% в феврале.

Последние партийные рейтинги в Латвии: "Новое Единство" потеряло свои лидирующие позиции Фото: Ekrānuzņēmums

2,6% опрошенных пообещали поддержку "Суверенной власти", 2,4% - СЗК, 1,9% - Новой консервативной партии. По 1,3% поддержки получают Центристская партия и "Движение "За!". "Объединение "Младолатыши" назвали 1,1% опрошенных, а не перешагнули барьер в 1% "Сила народной власти" и "Народ. Земля. Государство" при поддержке 0,4% и 0,2% соответственно.

Последние партийные рейтинги в Латвии: "Новое Единство" потеряло свои лидирующие позиции Фото: Ekrānuzņēmums

Примерно каждый пятый опрошенный не определился, за кого голосовать, а 17% сообщили, что вообще не будут участвовать в выборах.

Учитывая результаты опроса, а также готовность граждан голосовать, понятно, что барьер в 5% преодолели бы 8 партий. Ниже этого уровня находятся восемь партий, включая СЗК.

SKDS опросил 1505 граждан Латвии.

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