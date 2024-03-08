ISW: Россия надеется использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации Молдовы

Это связано с переговорами о вступлении Молдовы в Европейский Союз (ЕС) и президентскими выборами в Молдове.

Пророссийский лидер Гагаузского автономного округа Молдовы Евгения Гуцул встретилась в четверг, 7 марта, в России с заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Галерея: Приднестровье

Власти Молдовы заявили, что уголовное дело против Гуцул скоро будет передано в суд.

Гуцула попросил Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках для "социальных проектов", чтобы иметь возможность снять эмбарго на импорт из Гагаузии, а также помочь в переговорах с "Газпромом" о скидках на поставки газа.

По мнению аналитиков ISW, повышенное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией и с Приднестровьем, сепаратистским Молдовы регионом Молдовы, указывает на то, что Кремль надеется использовать оба этих региона для оправдания гибридных операций.

Они нужны России, чтобы дестабилизировать и еще больше поляризовать Молдову в преддверии переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов в стране.

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