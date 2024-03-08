Фото ⟩ Ажиотаж на цветочных рынках Риги 8 марта

8 марта, или Международный женский день, уже много лет ассоциируется с ароматными весенними цветами. Сегодня на рижских цветочных рынках с раннего утра царит оживление, а это означает только одно - мужчины и в этом году спешат поздравить представительниц прекрасного пола!
Цветы - это лестно и приятно, но главная цель этого дня - напомнить всему обществу о самом главном: о необходимости обеспечить равенство между женщинами и мужчинами в течение остальных 364 дней в году! Сегодня мы можем радоваться нашей свободе и правам, но мы не должны забывать, чего это стоило и что в других местах за это все еще борются.
Галерея: Активность на цветочных рынках 8 марта
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