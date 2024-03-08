В Японии анонсировали духи с ароматом картошки фри

Подразделение McDonald's в Японии объявило о создании парфюма с ароматом картошки фри. Соответствующий пост 6 марта был опубликован в официальном аккаунте заведения в социальной сети X. Сказано, что это акция, приуроченная к 8 марта.
ポテトの匂いの香水つくってみた！？— マクドナルド (@McDonaldsJapan) March 6, 2024
勝負デートの日にどうぞ。 pic.twitter.com/OBGTFdlABJ
Всего компания заявила о трех возможных вариантах духов: классический, а также картофель с приправой из умэбоси, водорослей и соли или приправой из чеснока, черного перца и майонеза.
"Мы сделали парфюм с ароматом картошки. Возьмите его на свидание, чтобы оно точно удалось", - говорится в публикации компании.
Однако на фото говорится, что "это не фактически произведенный или доступный для продажи продукт". В свою очередь, издание BNN сообщает, что аромат все же будет выпускаться - в ограниченном количестве.
Как сообщается на сайте "Х" японского "Макдональдса", флакон новых духов будет очень похож на упаковку, которую покупатель получает в ресторане, заказывая картофель фри.
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