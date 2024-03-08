В Японии анонсировали духи с ароматом картошки фри

Всего компания заявила о трех возможных вариантах духов: классический, а также картофель с приправой из умэбоси, водорослей и соли или приправой из чеснока, черного перца и майонеза.

"Мы сделали парфюм с ароматом картошки. Возьмите его на свидание, чтобы оно точно удалось", - говорится в публикации компании.

Однако на фото говорится, что "это не фактически произведенный или доступный для продажи продукт". В свою очередь, издание BNN сообщает, что аромат все же будет выпускаться - в ограниченном количестве.

Как сообщается на сайте "Х" японского "Макдональдса", флакон новых духов будет очень похож на упаковку, которую покупатель получает в ресторане, заказывая картофель фри.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!