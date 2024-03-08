70-летняя пассажирка получила травмы головы из-за неправильной остановки поезда

Последние вагоны поезда, следовавшего из Риги в 12:48, остановились в зоне отсутствия платформы, и две пожилые женщины не смогли с такой высоты безопасно выбраться.

При выходе из поезда первая пассажирка упала на спину, а вторая рассекла лоб, который заметно кровоточил, рассказала очевидица.

Расса рассказала агентству LETA, что другие пассажиры, насколько могли, помогли обеим пострадавшим женщинам. Одна из них сама не смогла подняться, поэтому попросила о помощи, и другую женщину тоже подняли на ноги другие пассажиры, так как казалось, что своими силами она не сможет встать.

"Люди помогали, вызывали "скорую". Ни одна из них не смогла самостоятельно встать", - пересказывает Расса.

А поезд просто уехал дальше, и никто не интересовался состоянием пострадавших пассажиров.

По словам очевидицы, перрон был достаточно длинным, чтобы на нем остановились все вагоны поезда.

Она отмечает, что поезд состоял из двух сцепленных вместе составов. Это был поезд старого типа, который и так находится на большом расстоянии до земли, добавила Расса.

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