Залужный - посол в Великобритании? Что означает его назначение

Этому может быть политическое объяснение, предполагает Александр Краев. По его мнению, Офис президента Украины хотел сыграть на опережение и направить общественное недовольство отставкой Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ в более безопасное для себя информационное русло. "Тем кто спекулировал, что Зеленский пытается уничтожить политического оппонента, дали ответ, продемонстрировав, что Залужный остается в президентской команде, потому что посол - это не независимая фигура, а ретранслятор мнений президента и власти, и собственной политической свободы и стратегии у него нет. На данном этапе для Офиса президента дискуссия о политических амбициях Залужного стала более безопасной", - убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Посол в Великобритании - без политических амбиций?

Для депутата от оппозиционной "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко назначение Залужного послом в Великобритании является свидетельством того, что политических амбиций у генерала нет. "Залужный был бы топ-кандидатом в президенты, и для Зеленского это серьезный вызов. Если Залужный согласился быть послом, то это сигнал, что политическую карьеру он для себя не рассматривает. А для Зеленского это возможность сейчас показать, что Залужный в его команде", - прокомментировал Гончаренко в видео, размещенном в его Telegram-канале.

В то же время политолог Игорь Рейтерович из Киевского национального университета имени Шевченко считает, что Валерий Залужный, согласившись на должность посла, не поставил крест на своей политической карьере, а наоборот - получил шанс иметь больший политический вес в будущем. "Если Залужный выступит с политическим заявлением сейчас, то это закончится для него политической катастрофой, потому что у нас война. А во время войны военные не должны играть в политику. Поэтому он отказывается от военной должности и как посол сможет позволить себе политические заявления, которые будут восприниматься не как расшатывание ситуации, а как работа на благо Украины, и это откроет перед ним дополнительные перспективы на будущее", - уверен Рейтерович.

Обнародованные в феврале социологической компанией SOCIS данные опроса свидетельствуют, что Залужный имел бы все шансы победить на президентских выборах в Украине. Согласно данным опроса, Валерий Залужный набрал бы в первом туре 31 процент голосов избирателей, а во втором туре победил бы Зеленского: 67,5 процента против 32,5 процента. В то же время Киевский международный институт социологии (КМИС) в феврале также обнародовал результаты опроса, согласно которому Залужному доверяют 94 процента украинцев.

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