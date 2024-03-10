После трехлетнего перерыва прошло "Женское ралли 2024". "Мы предложили дамам отпраздновать это яркими нарядами, уникальными прическами и макияжем, неповторимым дизайном автомобилей, предаться творчеству, полету мысли и фантазии. И дамы именно это и сделали", - говорит главный организатор Юрис Кокайнис. Что ж, пришло время насладиться этим фестивалем еще и в ярких фото, где вы сможете найти себя или своих друзей!