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8 марта, редкие фото Пугачевой и Галкина, а Maruv в пустыне

rus.tvnet.lv
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RUS TVNET еженедельно рассказывает, чем знаменитые люди занимались на выходных, а также какими фотографиями они делились в соцсетях.

Максим Галкин поделился редкими кадрами

Амината со своими музыкантами за кулисами

Лева Би-2 гулял по пляжу

Яна Брук делилась жаркими фото

Ирина Шейк была на фотосессии

Интарс Бусулис показал, как готовится к концерту

Донс на премии "Золотой микрофон"

София Стужук с супругом и дочерью

Настя Каменских выступала

Maruv в пустыне

Айя Андреева на сцене "Золотого микрофона"

Евгений Чичваркин приглашал на Бориса Акунина

Татьяна Мингалимова снимала селфи

Светлана Лобода отдыхала

Ким Кардашьян показала, что происходит за кадром

Рената Литвинова в процессе работы

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