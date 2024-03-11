8 марта, редкие фото Пугачевой и Галкина, а Maruv в пустыне

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Максим Галкин поделился редкими кадрами
Амината со своими музыкантами за кулисами
Лева Би-2 гулял по пляжу
Яна Брук делилась жаркими фото
Ирина Шейк была на фотосессии
Интарс Бусулис показал, как готовится к концерту
Донс на премии "Золотой микрофон"
София Стужук с супругом и дочерью
Настя Каменских выступала
Maruv в пустыне
Айя Андреева на сцене "Золотого микрофона"
Евгений Чичваркин приглашал на Бориса Акунина
Татьяна Мингалимова снимала селфи
Светлана Лобода отдыхала
Ким Кардашьян показала, что происходит за кадром
Рената Литвинова в процессе работы
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