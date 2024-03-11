Выборы в Португалии: согласно экзит-полам, побеждают правые партии

На досрочных парламентских выборах, прошедших в Португалии, по предварительным данным, победу празднуют правые партии.
Еще до голосования опросы общественного мнения показывали, что большинство избирателей, скорее всего, отдадут предпочтение возглавляемому Луишем Монтенегру правоцентристскому Демократическому альянсу (АД), который восемь лет находился в оппозиции к правящей Социалистической партии.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени, и эти прогнозы, судя по всему, сбываются.
Экзит-полы, опубликованные тремя главными телеканалами (SIC, RTP и TVI), показали, что правые партии вместе взятые, скорее всего, добились прямого большинства.
Демократический альянс лидирует, согласно опросам на выходе из избирательных участков, он набирает 27,6% - 33%.
Социалистическая партия набирает 24,5 % - 29,5 % голосов.
Этот результат не станет абсолютной победой для правоцентристов: для формирования правительства им придется договариваться с более мелкими партиями (всего в выборах участвуют 15 партий и три коалиции).
При таком раскладе в роли важного игрока, с которым, возможно, придется заключать сделку, может оказаться ультраправая партия Chega («Хватит!») бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры, хотя основные конкуренты и обещали отодвинуть ее на второй план.
Согласно экзит-полам, Chega, скорее всего, наберет 14% -21,6%, что является большим успехом по сравнению с 7,2% на выборах в январе 2022 года.
Но пока что право-центристы Демократического альянса исключают какое-либо соглашение с Chega, утверждая, что союз с ней может привести к нестабильному правительству.
Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены ростом инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом.
Позиции социалистов подорвал и коррупционный скандал, в результате которого в отставку вынужден был уйти лидер партии Антониу Кошта, также занимавший пост премьер-министра страны.
Бывшему премьеру не предъявили никаких обвинений, однако глава его администрации был арестован по подозрению в нарушениях при заключении государственных контрактов.
После того, как в начале ноября 2023 года Кошта покинул свою должность, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и объявил досрочные выборы.
Коррупционный скандал и отставка Кошты дали дополнительные козыри лидеру Chega Андре Вентуре, который сосредоточил свою кампанию на противостоянии коррупции и иммиграции.
41-летний Вентура учился в семинарии и собирался стать священником, однако в итоге стал известен как футбольный комментатор на национальном телевидении.
В политике он уже добился определенных успехов: на президентских выборах 2021 года он занял третье место.
Нынешний успех партии потенциально позволит ей привести к власти правоцентристское правительство – но за определенную цену.
Лидер правоцентристского демократического альянса Луиш Монтенегру уже заявлял, что не будет добиваться поддержки Chega, однако результаты выборов могут заставить его скорректировать свою позицию.
Социалистов сейчас возглавляет Педро Нуну Сантос, бывший министр при Антониу Коште, который в ходе кампании защищал достижения уходящего правительства: за восемь лет правления социалистов в стране снизилась безработица, а экономика по результатам прошлого года выросла на 2,3%.
В общей сложности для голосования на этих выборах зарегистрировались 10,8 миллиона португальцев. Они должны выбрать 230 членов парламента.
- Крайне правые на подъеме: что происходит с Европой
- Швеция зависла между правыми и левыми. Кто победил на выборах и как крайне правые получили шанс на власть
- Выборы в Испании: никто не победил, а ультраправые проиграли
- На выборах мэра города в Германии впервые одержал победу кандидат от ультраправой партии AfD