Выборы в Португалии: согласно экзит-полам, побеждают правые партии

Но пока что право-центристы Демократического альянса исключают какое-либо соглашение с Chega, утверждая, что союз с ней может привести к нестабильному правительству.

Правоцентристская партия Луиша Монтенегру восемь лет находилась в оппозиции Фото: Reuters

Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены ростом инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом.

Позиции социалистов подорвал и коррупционный скандал, в результате которого в отставку вынужден был уйти лидер партии Антониу Кошта, также занимавший пост премьер-министра страны.

Бывшему премьеру не предъявили никаких обвинений, однако глава его администрации был арестован по подозрению в нарушениях при заключении государственных контрактов.

После того, как в начале ноября 2023 года Кошта покинул свою должность, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и объявил досрочные выборы.

Андре Вентура, изначально получивший известность как футбольный комментатор, добился определенных успехов на политическом поприще Фото: Getty Images

Коррупционный скандал и отставка Кошты дали дополнительные козыри лидеру Chega Андре Вентуре, который сосредоточил свою кампанию на противостоянии коррупции и иммиграции.

41-летний Вентура учился в семинарии и собирался стать священником, однако в итоге стал известен как футбольный комментатор на национальном телевидении.

В политике он уже добился определенных успехов: на президентских выборах 2021 года он занял третье место.