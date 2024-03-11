Глава общества Tēvi: Мы последнее поколение, у которого нет здорового отцовского примера

Смидровскис отметил, что главная задача отцов - разобраться во всех ролях в собственном сознании. "Мы получили новую роль - отца и мы должны в первую очередь научиться заботиться: потому что нам нужно заботиться о маленьком ребенке, о благополучии его мамы и, конечно же, при этом мы должны продолжать оставаться профессионалами в своей работе. Те, кто успешно вжился в новую роль, продолжают при этом заботиться и о себе, о своем физическом и психическом здоровье, и, возможно, даже остается немного времени на друзей и для того, чтобы разобраться в отношениях с самим собой", - говорит глава общества.



"Одна из самых больших проблем для отцов заключается в том, что у нашего поколения не было примера такой здоровой отцовской заинтересованности и вовлеченности в воспитание ребенка. И мы до сих пор с таким сталкиваемся! Но, слава Богу, за последние пять-семь лет мы видим, что все больше и больше отцов активно включены в семейную жизнь и чувствуют, что им наконец разрешено быть папами.