Глава общества Tēvi: Мы последнее поколение, у которого нет здорового отцовского примера

Руководитель Biedrība Tēvi (общество "Отцы") Гатис Смидровскис в программе Māmiņu klubs рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться молодым отцам.
Смидровскис отметил, что главная задача отцов - разобраться во всех ролях в собственном сознании. "Мы получили новую роль - отца и мы должны в первую очередь научиться заботиться: потому что нам нужно заботиться о маленьком ребенке, о благополучии его мамы и, конечно же, при этом мы должны продолжать оставаться профессионалами в своей работе. Те, кто успешно вжился в новую роль, продолжают при этом заботиться и о себе, о своем физическом и психическом здоровье, и, возможно, даже остается немного времени на друзей и для того, чтобы разобраться в отношениях с самим собой", - говорит глава общества.
"Одна из самых больших проблем для отцов заключается в том, что у нашего поколения не было примера такой здоровой отцовской заинтересованности и вовлеченности в воспитание ребенка. И мы до сих пор с таким сталкиваемся! Но, слава Богу, за последние пять-семь лет мы видим, что все больше и больше отцов активно включены в семейную жизнь и чувствуют, что им наконец разрешено быть папами.
И, к сожалению, с этим сталкиваются многие мужчины, когда становятся родителями или даже во время беременности женщины: у них наступает диссонанс - да, я скоро стану отцом, но что это вообще означает? Поскольку в лучшем случае у них были плохие отношения с отцом, а зачастую его не было вообще или отец был груб и жесток. Так каким же отцом он должен быть сам для своего ребенка?
И дальше этот мужчина должен вылепить для себя образ отца - из того, что видел в кино, а еще лучше - на реальных примерах здорового отцовского отношения к своим детям", - говорит Смидровскис.
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