Сюрпризы шоу Balss maskā: под маской скрывался известный хоккеист

Таинственный участник под маской "Мутанта" исполнил песню Young Blood группы The Naked and Famous, а потом детективы пытались угадать, кто же скрывается по личиной. Среди версий сыщиков были музыканты Мик Дукурс и Chris Noah, психолог Нилс Сакс Константинов, а также актер и режиссер Интарс Решетин. Но на самом деле под ней скрывался бывший хоккеист Екабс Редлих, неоднократно радовавший латвийских болельщиков своей игрой на чемпионатах.



Сняв маску, спортсмен признал, что для него это был забавный опыт, который позволил ему испытать многое, чего он никогда раньше не делал - выйти на сцену и спеть песню в студии. И хотя перед выходом на лед в важных матчах он тоже волновался, это были совсем другие ощущения.