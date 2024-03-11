Сюрпризы шоу Balss maskā: под маской скрывался известный хоккеист

Одно из самых зрелищных шоу на латвийском ТВ "Голос в маске" (Balss maskā) продолжает радовать зрителей сюрпризами. В выходные в эфире была снята очередная маска, под которой скрывался известный латвийских хоккеист.
Одно из самых зрелищных шоу на латвийском ТВ "Голос в маске" (Balss maskā) продолжает радовать зрителей сюрпризами. В выходные в эфире была снята очередная маска, под которой скрывался известный латвийских хоккеист.
Таинственный участник под маской "Мутанта" исполнил песню Young Blood группы The Naked and Famous, а потом детективы пытались угадать, кто же скрывается по личиной. Среди версий сыщиков были музыканты Мик Дукурс и Chris Noah, психолог Нилс Сакс Константинов, а также актер и режиссер Интарс Решетин. Но на самом деле под ней скрывался бывший хоккеист Екабс Редлих, неоднократно радовавший латвийских болельщиков своей игрой на чемпионатах.
Сняв маску, спортсмен признал, что для него это был забавный опыт, который позволил ему испытать многое, чего он никогда раньше не делал - выйти на сцену и спеть песню в студии. И хотя перед выходом на лед в важных матчах он тоже волновался, это были совсем другие ощущения.
Сейчас Екаб является коучем по личностному росту, помогая другим людям достичь высот в этой жизни. Свой жизненный опыт он накопил, не только играя в хоккей и представляя Латвию на мировой хоккейной арене, но и путешествуя по миру, в том числе прожив некоторое время в Бостоне (США). Его "звездочки" - это трое детей, а фамилия жены - Звайгзне.
В следующее воскресенье, 17 марта в 20:30, состоится четвертый выпуск программы "Голос в маске".
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