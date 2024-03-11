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На трассе Вентспилс - Рига произошла серьезная авария

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На трассе Вентспилс - Рига произошла серьезная авария
На трассе Вентспилс - Рига произошла серьезная авария Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Серьезное ДТП произошло сегодня около 13:00 на трассе Вентспилс - Рига недалеко от Спаре, сообщил читатель Apollo.lv.

Согласно видео, снятому очевидцем, произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался в придорожном кювете, а микроавтобус перевернулся на бок.

Видео: Авария недалеко от Спаре

По данным Latvijas Valsts ceļi, движение на месте происшествия организовано по одной полосе.

Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства столкновения.

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