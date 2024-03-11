На трассе Вентспилс - Рига произошла серьезная авария

Согласно видео, снятому очевидцем, произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался в придорожном кювете, а микроавтобус перевернулся на бок.

Видео: Авария недалеко от Спаре

По данным Latvijas Valsts ceļi, движение на месте происшествия организовано по одной полосе.

‼️⚠️Uz autoceļa Rīga–Ventspils (A10, 126. km) noticis satiksmes negadījums. Satiksme negadījuma vietā pa vienu joslu. Informē @Valsts_policija. pic.twitter.com/v3pBNqJ5d6 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 11, 2024

Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства столкновения.

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