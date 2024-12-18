Украина заявила о создании лазерного оружия "Трезубец". Что это может быть?

Российский лидер Владимир Путин еще несколько лет назад публично хвастался «уникальным комплексом „Пересвет", который будто бы может ослеплять лазерным лучом даже спутники.

Израильская армия этой осенью заказала первую партию лазерных систем Iron Beam („железный луч"), которые должны поступить в войска уже до конца 2025 года. Эта зенитная система может уничтожать малоразмерные цели на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Израильская лазерная система Iron Beam Фото: rafael.co.il

Южная Корея и Япония уже демонстрировали свои прототипы противодронных и противоракетных лазерных систем.

Британия свою лазерную систему DragonFire надеется поставить на вооружение не раньше 2027 года. Речь о системе с лазерным лучом мощностью 55 кВТ, который фокусируется из 37 отдельных каналов. Это позволяет прожигать металл на расстоянии около одного километра.

Весной 2024 года британские власти говорили, что не исключают передачу образцов DragonFire Украине для испытаний в боевых условиях.

Что представляет собой украинское лазерное оружие

Никаких данных о разработчике, хаарактеристиках и типе украинского боевого лазера нет.

В своем заявлении полковник Сухаревский сообщил, что „Трезубец" может сбивать самолеты на расстоянии в два километра.

Это довольно большой показатель: британский DragonFire, как уже упоминалось, может сбивать цели на расстоянии километра. Израильский Iron Beam имеет вдвое большую дальность, но у него и мощность лазера — 100 киловатт, а не 55, как у британцев.