Эксперт комментирует ликвидацию российского генерала Кириллова в Москве

Эксперт указал, что конфликт, начатый Россией, имеет разные уровни, которые стали более заметными сейчас, когда война идет уже почти три года. Эти уровни включают атаки со стороны России против украинских мирных жителей и инфраструктуры.

"В ответ Украина пытается каким-то образом показать России, что война влияет и на нее саму, а не идет где-то далеко. Поэтому происходят атаки на военные объекты, нефтяные и газовые хранилища на территории России, а также возможны покушения", - отметил Янис Кажоциньш.

Эксперт также напомнил, что в начале российского нападения в 2022 году в Киев было направленно значительное количество российских спецназовцев с целью захватить или убить президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение.

На вопрос, должна ли теперь Украина ожидать, что после ликвидации генерала Россия попытается вновь совершить покушение на политическое и военное руководство Украины, эксперт ответил, что украинцам с этим приходится считаться постоянно.