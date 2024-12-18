Ликвидация российского генерала свидетельствует о стремлении Украины показать, что война затрагивает саму Россию, а не происходит где-то далеко, заявил агентству LETA старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Янис Кажоциньш.
Эксперт комментирует ликвидацию российского генерала Кириллова в Москве
Эксперт указал, что конфликт, начатый Россией, имеет разные уровни, которые стали более заметными сейчас, когда война идет уже почти три года. Эти уровни включают атаки со стороны России против украинских мирных жителей и инфраструктуры.
"В ответ Украина пытается каким-то образом показать России, что война влияет и на нее саму, а не идет где-то далеко. Поэтому происходят атаки на военные объекты, нефтяные и газовые хранилища на территории России, а также возможны покушения", - отметил Янис Кажоциньш.
Эксперт также напомнил, что в начале российского нападения в 2022 году в Киев было направленно значительное количество российских спецназовцев с целью захватить или убить президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение.
На вопрос, должна ли теперь Украина ожидать, что после ликвидации генерала Россия попытается вновь совершить покушение на политическое и военное руководство Украины, эксперт ответил, что украинцам с этим приходится считаться постоянно.
"Мы видели, как заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский сам подписал себе смертный приговор. Но, напомним, Медведев часто говорит всякое", - добавил эксперт.
"Этот генерал применял химическое оружие, что недопустимо в цивилизованном мире, поэтому не стоит удивляться, что на него совершили нападение", - отметил он.
Ранее сообщалось, что во вторник утром в Москве в результате взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Согласно первоначальным сообщениям, был также убит помощник Кириллова.
Очевидцы утверждают, что взрыв произошел в тот момент, когда оба военных выходили из дома. Взрывное устройство было установлено в самокате, оставленном у парадной двери и было приведено в действие с помощью дистанционного управления.
Позже украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что ликвидация российского генерала была организована Службой безопасности Украины.
"Кириллов был военным преступником и абсолютно легитимной целью, поскольку отдал приказ использовать запрещенное химическое оружие против украинских военных", - заявил один из источников в интервью интернет-изданию "Украинская правда".
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