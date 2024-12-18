Подходит к своему завершению третий день этой недели, и событий он принес немало. Так, стало известно, что средства для репатриации тела Яниса Тиммы в Латвию собраны в короткие сроки, а в Латвии началась эпидемия гриппа. Кроме того, вступил в силу приговор мужчине, который длительное время насиловал собственную дочь - он проведет за решеткой максимально возможные 25 лет. Ну и о хорошем - съемочная группа TVNET побывала в музее "Наше детство", это действительно стоит увидеть! Подробности событий уходящего дня - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за среду, 18 декабря.
Главное за 18 декабря ⟩ В Латвии началась эпидемия гриппа, максимальный срок за изнасилование дочери и сеанс ностальгии на "Маскачке"
Новости Латвии:
Сумма, необходимая для покрытия расходов на рейс по репатриации тела Яниса Тиммы в Латвию, собрана, сообщил TVNET друг скончавшегося баскетболиста Гатис Лининьш, который ранее объявил сбор пожертвований. Репатриацией займется похоронное бюро, выбранное родственниками, уточнило Министерство иностранных дел Латвии (МИД).
В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство на решение Латгальского окружного суда, который приговорил 32-летнего мужчину за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью и ее изнасилование к самому суровому наказанию - 25 годам лишения свободы и пробационному надзору на срок семь лет и шесть месяцев, выяснило агентство LETA.
Многие сетевые магазины оснащены кассами самообслуживания, которые позволяют покупателям быстрее и удобнее оплачивать покупки. Но вместе с этими удобствами появились и новые возможности для нечестного поведения. Магазины сталкиваются с различными случаями мошенничества. Хотя количество таких случаев невелико по сравнению с общим потоком покупателей, они оказывают определенное влияние на работу супермаркетов.
Часть жителей рижского микрорайона Дзирциемс не смогла вечером посетить магазин Maxima, так как торговая точка была обнесена красно-белыми лентами и закрыта. Находившимся внутри клиентам было велено срочно покинуть помещение. Во время эвакуации покупатели не получили объяснений причин тревоги, поэтому позже обратились в передачу Degpunktā, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
За рубежом:
"Мне мучительно больно в связи с произошедшим. Когда я узнала, в чем обвиняется мой сын, у меня перехватило дыхание и земля ушла из-под ног", - спустя два дня после похорон Иевы Страздаускайте в Литве рассказала мать одного из подозреваемых, 24-летнего Мантаса Б. Весной 2017 года 25-летнюю жительницу Литвы Иеву Страздаускайте в корыстных целях убили трое мужчин. В 2021 году убийцы получили суровое наказание. Мы обобщили, как за эти годы разворачивалось дело.
Следственный комитет России сообщил, что в Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает "Медуза".
С 2027 года банк SEB объединит три работающих в Балтии банка в один, с центральным офисом в Эстонии и филиалами в Латвии и Литве, сообщили агентству LETA представители банка SEB.
Северокорейские войска потеряли уже "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными в боях с ВСУ в Курской области, заявил высокопоставленный американский военный. Он объяснил большие потери неопытностью солдат КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия не сможет своими силами вернуть Крым и Донбасс, оккупированные Россией.
Интересное чтиво:
Одним из "сокровищ" Московского форштадта (в 2024 году официально был переименован в Латгальский район) является музей "Наше детство". К сожалению, о нём мало кто знает, но, оказавшись там, практически каждый воскликнет: "О, у меня это было!". Со съёмочной группой TVNET было именно так.
Янис Тимма был эмоциональным и ранимым человеком, а также никогда не изменял своей любви к спорту, рассказала в Instagram сестра баскетболиста Лелде Жандецка.
В этом году рижане и гости города смогут встретить Новый год на шести площадках Старой Риги, сообщает Рижская дума.
Приехавший из Латвии Дмитрий Петренко занимает должность художественного руководителя Русского театра уже полтора года. По его словам, Эстония приняла его теплее, чем он ожидал. Однако внутри театра до сих пор есть разногласия по поводу того, какой курс следует выбрать. Дмитрий - носитель русского языка, но в этом году в Таллинне он поставил всего третью (!) русскоязычную постановку в своей жизни, сообщает Rus.Postimees.
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