Главное за 18 декабря В Латвии началась эпидемия гриппа, максимальный срок за изнасилование дочери и сеанс ностальгии на "Маскачке"

За рубежом:

"Мне мучительно больно в связи с произошедшим. Когда я узнала, в чем обвиняется мой сын, у меня перехватило дыхание и земля ушла из-под ног", - спустя два дня после похорон Иевы Страздаускайте в Литве рассказала мать одного из подозреваемых, 24-летнего Мантаса Б. Весной 2017 года 25-летнюю жительницу Литвы Иеву Страздаускайте в корыстных целях убили трое мужчин. В 2021 году убийцы получили суровое наказание. Мы обобщили, как за эти годы разворачивалось дело.

Следственный комитет России сообщил, что в Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает "Медуза".

С 2027 года банк SEB объединит три работающих в Балтии банка в один, с центральным офисом в Эстонии и филиалами в Латвии и Литве, сообщили агентству LETA представители банка SEB.

Северокорейские войска потеряли уже "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными в боях с ВСУ в Курской области, заявил высокопоставленный американский военный. Он объяснил большие потери неопытностью солдат КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия не сможет своими силами вернуть Крым и Донбасс, оккупированные Россией.

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