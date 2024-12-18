В Лиепае в аварии пострадал рождественский трамвай

ДТП произошло, когда легковой автомобиль пересекал трамвайные рельсы. В результате аварии временно было остановлено движение трамваев в Лиепае.

По информации очевидцев, рождественский трамвай протаранил серую Audi на улице Клайпедас.

Как отмечает LSM+, техники Liepājas tramvajs оценили, насколько сильно пострадал вагон, и пришли к выводу, что он вернется в строй уже скоро. "Состояние трамвая лучше, чем думали, в пятницу будет отремонтирован и - обратно на линию", - указал представитель предприятия Андрей Рябцев.

LSM+ напоминает, что праздничный трамвай в Лиепае появляется на маршруте в день открытия главной елки города. В этом году один из старых вагонов не только украсили сияющими лампочками, но и "нарядили" в галстук-бабочку и сияющий цилиндр.

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