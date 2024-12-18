Правительство продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью

Усиленный режим охраны границы был введен в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Ранее правительство приняло решение сохранить его до конца текущего года.

Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В этом году были пресечены попытки 5388 человек незаконно пересечь границу, а 26 человек были допущены в Латвию по гуманным соображениям.

Как отмечает Министерство внутренних дел, на латвийско-белорусской границе сохраняется давление нелегальной иммиграции. Хотя построенное на границе заграждение препятствует проникновению нелегальных мигрантов в Латвию, бывают случаи, когда инфраструктура повреждается и люди незаконно пересекают государственную границу.

В этой связи особое значение приобретает техническая инфраструктура для пресечения нелегальной иммиграции, строительство которой на границе планируется завершить к концу 2026 года.

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