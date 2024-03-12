Полиция задержала в Северной Африке, в Марокко, женщину, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа в середине февраля. Сестра подозреваемой сказала Rus.Postimees, что семья понятия не имела, что женщина могла быть беременна.
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Сестра женщины, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка: семья в полном шоке
Руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас сообщил в понедельник, что женщина, подозреваемая в том, что бросила ребенка, находится под стражей полиции Марокко, она жива и здорова. По его словам, в полиции на данный момент не знают, почему женщина решила рожать без медицинской помощи и отказаться от новорожденного.