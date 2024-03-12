Кинокритик Антон Долин проведет в Латвии 3 лекции о последних тенденциях кино

Антон Долин, известный кинокритик, журналист и радиоведущий, в прошлом главный редактор журнала "Искусство кино" (2017-2022), в этом весеннем сезоне проведет цикл лекций о кино, тонко связав происходящее в кинематографе с трендами современного мира и актуальной повесткой. "Должно ли кино показывать мир таким, какой он есть, или наоборот - давать нам возможность отвлечься от реальности? Кино отображает или предвосхищает происходящее? Почему одни фильмы "откликаются" у аудитории, а другие - нет?" - это лишь часть вопросов, которые кинокритик затронет на своих долгожданных лекциях в Digital art house.
События пройдут в 19 марта, 16 апреля и 28 мая в формате "лекция + дискуссия". Последняя встреча состоится уже после Каннского фестиваля, и у гостей мероприятия будет возможность обсудить с экспертом его результаты буквально "по горячим следам". Дигитальная площадка Digital art house, где пройдут встречи, благодаря своим уникальным техническим способностям позволит гостям погрузиться в атмосферу картин, о которых рассказывает эксперт, и прочувствовать их в мельчайших подробностях.
Первая лекция для киноманов - "Оскар" и новый мировой порядок". На ней будет обсуждаться взаимосвязь картин, номинированных в этом году на награды, и мировой повестки. "Недаром в 2023 году такую популярность завоевали фильмы "Барби", "Бедные-несчастные", "Анатомия падения", "Прошлые жизни", "Оппенгеймер", "Убийцы цветочной луны" - как и почему эти фильмы говорят нам о социальных трендах и нарастающей тревоге и напряжении в обществе мы обсудим уже через неделю, 19 марта", - рассказывает А. Долин.
Вторая лекция - "Фильмы повестки дня" и география кино 21 века". Эта беседа будет посвящена актуальным социальным трендам и тому, какое место они занимают в современных картинах. Феминизм, права меньшинств, ЛГБТ, равная репрезентация и прочие темы - действительно ли у аудитории есть запрос на то, чтобы эти темы поднимались в кино, или кассовые провалы корпорации Disney объясняются чрезмерной "повесточностью", которая отталкивает широкую аудиторию? И вообще, "черная Русалочка" - это хорошо или плохо, и почему?
Третья лекция - "Каннский фестиваль и политический выбор автора". Важнейший мировой смотр кинематографа со всего мира в прошлом сезоне подарил нам "Анатомию падения", "Убийц цветочной луны" и "Зону интересов". Какими тенденциями обернется 2024 год? Какие территории окажутся модными, какие темы - важнейшими? Удастся ли открыть новые имена, или с новой стороны откроются знакомые нам авторы? И какую роль в этом играют политические взгляды режиссеров? Сразу после возвращения из Канн кинокритик Антон Долин обещает рассказать о самых увлекательных и скандальных новинках, которые будут определять афишу на ближайшие месяцы.
Каждая встреча - полтора часа полного погружения в мир кино, живые дискуссии и неудобные вопросы, взгляд на кино через политическую и общественную повестку, разбор анатомии успешных и неуспешных фильмов и многое другое. Мероприятия пройдут в непринужденной обстановке - гости смогут насладиться напитками и закусками, задать вопросы спикеру и принять участие в живой дискуссии о кино.
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