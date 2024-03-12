Кинокритик Антон Долин проведет в Латвии 3 лекции о последних тенденциях кино

События пройдут в 19 марта, 16 апреля и 28 мая в формате "лекция + дискуссия". Последняя встреча состоится уже после Каннского фестиваля, и у гостей мероприятия будет возможность обсудить с экспертом его результаты буквально "по горячим следам". Дигитальная площадка Digital art house, где пройдут встречи, благодаря своим уникальным техническим способностям позволит гостям погрузиться в атмосферу картин, о которых рассказывает эксперт, и прочувствовать их в мельчайших подробностях.

Первая лекция для киноманов - "Оскар" и новый мировой порядок". На ней будет обсуждаться взаимосвязь картин, номинированных в этом году на награды, и мировой повестки. "Недаром в 2023 году такую популярность завоевали фильмы "Барби", "Бедные-несчастные", "Анатомия падения", "Прошлые жизни", "Оппенгеймер", "Убийцы цветочной луны" - как и почему эти фильмы говорят нам о социальных трендах и нарастающей тревоге и напряжении в обществе мы обсудим уже через неделю, 19 марта", - рассказывает А. Долин.