Силиня в своем выступлении в ООН подчеркнула важность гендерного равенства

В понедельник Силиня приняла участие в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин - крупнейшего в мире форума по вопросам гендерного равенства.

В своем выступлении в ООН премьер-министр подчеркнула стремление Латвии содействовать гендерному равенству и борьбе с бедностью в период новых конфликтов и изменения климата, которые также негативно влияют на положение женщин. Она отметила, что Латвия способствует развитию доступного образования и снижению гендерных стереотипов, чтобы расширить возможности женщин стать лидерами и реализовать свои мечты в профессиональной сфере, тем самым внося больший вклад в общество в целом.

Она обратила внимание на решение Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, тем самым подчеркнув свою приверженность борьбе с гендерным насилием.

"Латвия как кандидат на выборах в Совет Безопасности ООН 2026-2027 годов подчеркивает необходимость борьбы с сексуальным насилием, связанным с конфликтами. Мы продолжаем поддерживать женщин в Украине, которые страдают от развязанной Россией войны и связанного с ней сексуального насилия. Мы не будем молчать перед лицом несправедливости и неравенства. Давайте покажем миру, что мы можем изменить ситуацию - для себя и для будущих поколений", - сказала Силиня.

Премьер-министр также встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время встречи Силиня подчеркнула, что необходимо пролить международный свет на преступления России в Украине, в том числе похищение детей, продолжать оказывать давление на Россию и отстаивать международный порядок, основанный на правилах. Стороны также обсудили вопросы гендерного равенства, ратификации Латвией Стамбульской конвенции и выдвижения кандидатуры Латвии на выборах в Совет Безопасности ООН.

Силиня находится с рабочим визитом в США с 11 по 14 марта.

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