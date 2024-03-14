Правда ли, что в использовании гель-лака нужно делать перерывы?

Современная технология предполагает нанесение жидкого или порошкового состава, распределение его кисточкой по поверхности ногтевой пластины, при необходимости — искусственное увеличение длины ногтя, а затем отвердевание состава под воздействием UV-/LED-лампы. Перед наложением гель-лака мастер обезжиривает и шлифует ногтевую пластину, а для снятия покрытия используются специальные растворы или спиливание шеллака.

Чтобы разобраться, может ли нанесение гель-лака вредить ногтю и нужно ли делать перерывы, позволяющие ему "дышать", необходимо понять, как он устроен. Ноготь — это придаток кожи в виде плотной ороговевшей пластины из белка альфа-кератина. Эта пластина сама по себе не может дышать, впрочем, в дыхании она и не нуждается. Под ногтем и кутикулой находится матрикс — место образования пластины. Бо́льшая часть матрикса не видна, исключение — лунула, светлый полукруг в основании ногтя (у некоторых людей видимых лунул может и не быть). Матрикс питают множество капилляров, по которым в него попадают витамины и микроэлементы. Элизабет Танзи, член Американской академии дерматологии, объясняет: ногти, так же как кожа и волосы, получают питательные вещества и кислород изнутри организма, а не извне. Следовательно, давать им "подышать" не имеет никакой практической пользы, и покрытие гель-лаком никак не влияет на поступление в ногтевую пластину необходимых веществ.