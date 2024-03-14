Правда ли, что в использовании гель-лака нужно делать перерывы?

Распространено убеждение, что из-за постоянного нанесения на ногти гель-лака они могут стать тонкими и ломкими. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснованно ли это мнение.
О том, что нужно давать ногтям "отдохнуть" от гель-лака и "подышать", мастера маникюра пишут в своих блогах и рассказывают в интервью (в том числе российским федеральным изданиям). Некоторые врачи и вовсе говорят о нежелательности использования этого косметического средства. Журналы о красоте и здоровье во мнении по этому вопросу расходятся: одни утверждают, что представление о необходимости перерывов в использовании гель-лака — не более чем миф, другие со ссылками на экспертов настоятельно рекомендуют делать паузы. Спорят и пользовательницы бьюти-форумов, делящиеся личным опытом.
Гель-лак — это полимерное покрытие для ногтей, отвердевающее в специальной UV-/LED-лампе и способное держаться несколько недель. Появлению гель-лака индустрия красоты обязана стоматологии. В 1954 году дантист Фред Слэк повредил ноготь, работая в своей лаборатории. Использовав алюминиевую фольгу для создания формы и зубной акрил для наполнения, он изготовил своеобразный колпачок. Слэк отметил, что такое покрытие защитило ногтевую пластину и долго держалось. Дантист начал экспериментировать с различными составами полимеров, а в 1987 году вместе со своим сыном основал компанию Nail Systems International, которая сейчас занимает одну из лидирующих позиций на рынке покрытий для ногтей. В 1979 году другой американский дантист Стюарт Нордстром, тоже экспериментируя с зубным акрилом, изобрёл порошковые и жидкие системы для создания накладных ногтей. Впоследствии он основал компанию CND, которая выпустила на рынок продукт под названием Shellac. Оно стало нарицательным, и так гель-лак начали называть шеллаком, хотя настоящего шеллака — смолы, выделяемой самками насекомых червецов, — в составе нет.
Современная технология предполагает нанесение жидкого или порошкового состава, распределение его кисточкой по поверхности ногтевой пластины, при необходимости — искусственное увеличение длины ногтя, а затем отвердевание состава под воздействием UV-/LED-лампы. Перед наложением гель-лака мастер обезжиривает и шлифует ногтевую пластину, а для снятия покрытия используются специальные растворы или спиливание шеллака.
Чтобы разобраться, может ли нанесение гель-лака вредить ногтю и нужно ли делать перерывы, позволяющие ему "дышать", необходимо понять, как он устроен. Ноготь — это придаток кожи в виде плотной ороговевшей пластины из белка альфа-кератина. Эта пластина сама по себе не может дышать, впрочем, в дыхании она и не нуждается. Под ногтем и кутикулой находится матрикс — место образования пластины. Бо́льшая часть матрикса не видна, исключение — лунула, светлый полукруг в основании ногтя (у некоторых людей видимых лунул может и не быть). Матрикс питают множество капилляров, по которым в него попадают витамины и микроэлементы. Элизабет Танзи, член Американской академии дерматологии, объясняет: ногти, так же как кожа и волосы, получают питательные вещества и кислород изнутри организма, а не извне. Следовательно, давать им "подышать" не имеет никакой практической пользы, и покрытие гель-лаком никак не влияет на поступление в ногтевую пластину необходимых веществ.
В 2020 году исследователи из Вроцлавского медицинского университета опросили 2118 женщин, более года регулярно использовавших гель-лак. Выяснилось, что 48,3% респонденток столкнулись с побочными эффектами от применения этого косметического средства: болью, жжением, повышенной ломкостью ногтя, расслоением и др. Примерно 20% опрошенных испытывали подобные неудобства при ношении гель-лака, более 75% — при снятии. При этом учёные не обнаружили никакой связи между частотой появления побочных эффектов и паузами в использовании гель-лака. Более того, большинство негативных последствий возникали у тех, кто наносил и снимал покрытие самостоятельно в домашних условиях, а не у мастера маникюра (55,95% против 18,13%). Также, отмечают учёные, к появлению побочных эффектов в большинстве случаев приводило использование некачественных материалов и неопытность мастера. Примечательно, что, даже столкнувшись с проблемами при ношении и снятии гель-лака, более 80% женщин продолжают отдавать предпочтение этому виду маникюра.
По словам специалиста из медицинского центра Университета Огайо Десмонта Шиппа, здоровым ногтям, на которые наносят гель-лак, никакой перерыв не нужен. однако если ногтевая пластина инфицирована, покрытие сыграет роль парника, под которым патогены будут размножаться активнее. Также лучше воздержаться от использования этого средства, если есть повреждения ногтевой пластины, расслоения или воспаление кутикулы. В таком случае специалисты рекомендуют вначале вылечить ногти, а затем переходить к косметическим процедурам. Также эксперты категорически не советуют самостоятельно снимать покрытие подручными средствами, например поддевать отслоившийся гель-лак другими ногтями или маникюрными инструментами. При таком подходе есть риск повредить ногтевую пластину и занести инфекцию.
Анна Горелова, инструктор крупной российской сети студий маникюра, рассказывает, как могло появиться убеждение о необходимости давать ногтям "отдохнуть" от гель-лака: "Мнение о том, что ногтям надо давать "подышать", пошло оттого, что клиенты, чьи мастера работают на сильно кислотных материалах, со временем замечают, что ногти начинают истончаться и крошиться. Таким ногтям и правда необходимо восстановление в течение нескольких месяцев. Если же ногти в хорошем состоянии, то "отдых" им не нужен. При правильной работе мастера и использовании качественных бескислотных материалов можно делать покрытие без перерыва".
Таким образом, нет никаких доказательств связи между появлением побочных эффектов от использования гель-лака и частотой перерывов в его применении, а большинство повреждений ногтей возникают при непрофессиональном снятии покрытия. Более того, "дышать" ногти в принципе не могут, все необходимые питательные вещества и кислород поступает к зонам роста ногтя через кровоток.
Неправда
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