Заболевания пищеварительного тракта: причины следует искать как в животе, так и в "голове"

Первый тип – постпрандиальный дистресс-синдром. При этом наиболее частыми жалобами являются слишком быстрое чувство сытости или насыщения после еды. По этой причине человеку сложно принять достаточное количество пищи. В некоторых случаях эти симптомы могут также сопровождаться рвотой или тошнотой после еды, а также отрыжкой и вздутием живота. Поскольку подобные ощущения могут быть вызваны и регулярным употреблением пересоленной, калорийной или богатой сахаром пищи, такой как сладости, полуфабрикаты и быстрые закуски, а также подслащенных напитков, человеку следует критически проанализировать, возникает ли дискомфорт в животе также при приеме здоровой и сбалансированной пищи. Обязательно следует обратиться к врачу, если симптомы не зависят от типа принятой пищи, а также в любом случае, если симптомы носят длительный характер. Поскольку эта форма проявления заболевания обычно сопровождается лишь дискомфортом, а болей нет, большая часть людей не обращают на нее должного внимания и готовы терпеть до тех пор, пока симптомы не начнут существенно влиять на качество жизни. Кроме того, следует помнить, что жалобы на диспепсию весьма неспецифичны и могут сопутствовать другим серьезным, даже опасным для жизни заболеваниям!