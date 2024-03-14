Заболевания пищеварительного тракта: причины следует искать как в животе, так и в "голове"

Рвота, тошнота, ощущение тяжести в верхней части живота, отрыжка, быстрое чувство распирания и жжения в пищеводе могут свидетельствовать о различных заболеваниях пищеварительного тракта, одним из самых популярных заболеваний сегодня является диспепсия. Это заболевание однозначно можно определить как один из негативных побочных эффектов современного образа жизни, причины которого не всегда кроются только в желудке, но также и "в голове".
Исследования показывают, что диспепсией страдает значительная часть западного общества — от 5% до 40% населения (согласно применяемым критериям) . Его проявления различны. Основные симптомы диспепсии включают неприятное чувство полноты или тяжести в желудке после еды, быстрое чувство насыщения, а также боль или жжение в верхней части живота. Однако возможно появление и других симптомов – отрыжки, рвоты, тошноты и т. д., а также различных сочетаний всех описанных симптомов.
Время проявления этого заболевания различно – у одних они эпизодические, а у других – хронические и постоянные. Вот почему следует обращать внимание даже на эпизодические нарушения работы пищеварительного тракта, не связанные с конкретными доказанными заболеваниями, особенно если они длятся более пары недель. Поскольку заболевание комплексное, и его причину не всегда сразу можно обнаружить, мы считаем своим долгом проинформировать о нем наших коллег – врачей других специальностей. Например, в конце прошлого года на конференции «Здоровье 360», организованной «Olainfarm», у меня была возможность выступить перед более чем 120 врачами в одном месте. Интересно, что мне также задавали вопросы о том, может ли псориаз, хроническое заболевание кожи, быть связанным с желудочно-кишечными расстройствами? Конечно, может, ведь начало большинства заболеваний также можно прямо или косвенно связать с кишечным трактом. Поэтому важно, чтобы врачи различных специальностей и другие работники здравоохранения были хорошо информированы о заболеваниях пищеварительного тракта.
Разные симптомы, одна болезнь
Надо сразу сказать, что, например, диспепсия – это достаточно коварное заболевание. Следует отметить, что диспепсия должна быть временным диагнозом, т.е. если не обнаружено специфической органической причины, которая сразу же изменила бы диагноз, а также если симптомы сохраняются в течение некоторого
времени согласно критериям функциональных заболеваний ROME IV, то диагноз "диспепсия" превращается в диагноз "функциональная диспепсия". В зависимости от проявлений его чаще всего разделяют на два подтипа, поэтому и стратегия лечения несколько различается.
Первый тип – постпрандиальный дистресс-синдром. При этом наиболее частыми жалобами являются слишком быстрое чувство сытости или насыщения после еды. По этой причине человеку сложно принять достаточное количество пищи. В некоторых случаях эти симптомы могут также сопровождаться рвотой или тошнотой после еды, а также отрыжкой и вздутием живота. Поскольку подобные ощущения могут быть вызваны и регулярным употреблением пересоленной, калорийной или богатой сахаром пищи, такой как сладости, полуфабрикаты и быстрые закуски, а также подслащенных напитков, человеку следует критически проанализировать, возникает ли дискомфорт в животе также при приеме здоровой и сбалансированной пищи. Обязательно следует обратиться к врачу, если симптомы не зависят от типа принятой пищи, а также в любом случае, если симптомы носят длительный характер. Поскольку эта форма проявления заболевания обычно сопровождается лишь дискомфортом, а болей нет, большая часть людей не обращают на нее должного внимания и готовы терпеть до тех пор, пока симптомы не начнут существенно влиять на качество жизни. Кроме того, следует помнить, что жалобы на диспепсию весьма неспецифичны и могут сопутствовать другим серьезным, даже опасным для жизни заболеваниям!
В свою очередь, второй тип диспепсии связан с болью и ощущением жжения в верхней части живота. Они могут быть разной силы, поэтому могут существенно влиять на качество жизни человека и способность выполнять повседневные обязанности. В этом случае лучшим решением точно не будет применение обезболивающих средств, поскольку они могут добиться прямо противоположного и еще больше обострить симптомы заболевания, а также вызвать другие проблемы со здоровьем.
"Виноват" мозг
При лечении функциональной диспепсии чаще всего применяют ингибиторы протонной помпы (препараты группы омепразола, задачей которых является снижение количества желудочной кислоты), прокинетики, пробиотики, спазмолитики и психотропные средства. Психотерапия также может оказать хороший эффект на протяжении всего процесса лечения. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, зачем нужна психотерапия и психотропные препараты? Потому что в случае функциональной диспепсии причина не всегда находится только в пищеварительном тракте, а связана с мозгом и нервной системой. К сожалению, такие проявления современного образа жизни, как стресс, эмоциональные перегрузки и недостаток сна, могут обострить симптомы этого заболевания. Вот почему так важно работать над своим психическим здоровьем, если мы хотим улучшить также и состояние пищеварительной системы.
Как помочь себе
Как и при любом заболевании, в том числе и при функциональной диспепсии, определенный объем домашней работы должен выполнять сам пациент. Наряду с приемом лекарств человек должен быть готов изменить также свой образ жизни, особенно пищевые привычки. Пищеварительный тракт обязательно почувствует себя лучше, если будет получать питание в меньших дозах, но чаще. Поскольку неприятным ощущениям может способствовать и пустой желудок, при функциональной диспепсии рекомендуется не пропускать приемы пищи. Переедание также нежелательно. Жирная пища, а также газированные напитки, кофеин и алкоголь вообще никому не полезны, а особенно людям с заболеваниями пищеварительной системы. Следует также попытаться уменьшить количество факторов, негативно влияющих на наше психическое здоровье, таких как переутомление и стресс.
Еще один момент, на который я призываю вас обратить внимание, как при функциональной диспепсии, так и при других заболеваниях пищеварительного тракта, – это применение нестероидных противовоспалительных препаратов, которое зачастую является бесконтрольным и не всегда необходимым. Их не следует применять для лечения спазматических болей, особенно в животе. Несомненно, эти препараты снимают боль, но длительное применение может вызвать кровотечение в пищеварительном тракте, что может иметь критические последствия. Вместо этого я призываю не откладывать визит к семейному врачу или гастроэнтерологу.
Резюмируя, следует подчеркнуть, что функциональная диспепсия является лишь одним из примеров, показывающих, что на заболевания и их лечение следует смотреть комплексно, рассматривая человека как единый организм, а не только конкретные заболевания или результаты анализов.
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