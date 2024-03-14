В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Погибли два человека

Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram указала, что в вертолете находились 17 рабочих рудника и три члена экипажа. Вертолет совершил "аварийную посадку" в 75 километрах от поселка Эвенск.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя.

Начата поисково-спасательная операция, Следственный комитет РФ начал уголовный процесс.

Ми-8 - вертолет советских времен, который российская армия и правительственные учреждения используют в основном в качестве воздушного транспорта.

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