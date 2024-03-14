В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Погибли два человека

Экстренные службы России подтвердили, что в Магаданской области разбился вертолет Ми-8. В результате аварии погибли два человека, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram указала, что в вертолете находились 17 рабочих рудника и три члена экипажа. Вертолет совершил "аварийную посадку" в 75 километрах от поселка Эвенск.
По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя.
Начата поисково-спасательная операция, Следственный комитет РФ начал уголовный процесс.
Ми-8 - вертолет советских времен, который российская армия и правительственные учреждения используют в основном в качестве воздушного транспорта.
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