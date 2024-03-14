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В Таллинне мужчина в магазине ввел в бутылку с водой какую-то жидкость и поставил обратно на полку

rus.postimees.ee
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Мужчина вливает неизвестную жидкость в бутылку с водой.
Мужчина вливает неизвестную жидкость в бутылку с водой. Фото: скриншот из соцсетей

В Эстонии в социальных сетях распространяется информация о том, что молодой мужчина с помощью шприца ввел неизвестную жидкость в бутылку с водой в магазине Maxima, расположенном по адресу ул. Вирби, 12 в Таллинне, пишет Rus.Postimees.

По словам менеджера по безопасности торговой сети Maxima Меэлиса Пеэта, волноваться не стоит: благодаря видео с камер видеонаблюдения товар был сразу идентифицирован и снят с продажи.

Фото: скриншот из соцсетей

"Больше нарушений в магазине этот мужчина не совершал", - подтвердил Пеэт.

Он уточнил, что личность мужчины устанавливается, а информация о проступке передана в полицию. 

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