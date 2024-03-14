В Таллинне мужчина в магазине ввел в бутылку с водой какую-то жидкость и поставил обратно на полку

В Эстонии в социальных сетях распространяется информация о том, что молодой мужчина с помощью шприца ввел неизвестную жидкость в бутылку с водой в магазине Maxima, расположенном по адресу ул. Вирби, 12 в Таллинне, пишет Rus.Postimees.
По словам менеджера по безопасности торговой сети Maxima Меэлиса Пеэта, волноваться не стоит: благодаря видео с камер видеонаблюдения товар был сразу идентифицирован и снят с продажи.
"Больше нарушений в магазине этот мужчина не совершал", - подтвердил Пеэт.
Он уточнил, что личность мужчины устанавливается, а информация о проступке передана в полицию.
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