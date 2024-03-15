Видео ⟩ За занавесом: Россия напрямую управляется Богом

"У нас был такой государственный деятель, военачальник немецкого происхождения - маршал, по-моему, или фельдмаршал Миних, который говорил, что Россия - это такая страна, которая напрямую управляется Богом, потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует", - это высказывание президента России Владимира Путина обыгрывали на прошлой неделе все российские пропагандистские передачи.
В целом всю прошедшую неделю кремлевские идеологи посылали обществу сообщения о превосходстве России. Говорилось и о том, что Запад хочет ядерной войны и уничтожения России. При этом от синдрома жертвы, который когда-то разыгрывался в риторике пропагандистов, не осталось и следа.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Последняя версия такова: Запад во главе с США теряет свою ведущую роль в мире, поэтому в отчаянии бряцает ядерным оружием и хочет уничтожить Россию. Но Россия непобедима, она находится в авангарде "свободного мира", и ее поддерживают две трети стран мира.
Разумеется, пропагандисты рассказывали, как плохо обстоят дела у Украины на фронте и что она стала самым большим кладбищем танков Abrams, поставляемых Западом. Также было несколько сюжетов из "освобожденного" украинского города Авдеевка, где местные жители выражали радость по поводу освобождения от нацистов.
Надо сказать, что сообщения пропагандистов полны оптимизма и агрессии, и похоже, что россияне вполне уверены в неспособности Запада оказать Украине адекватную поддержку.
Зеленскому позволяет жить только Путин
Большое внимание пропагандисты уделили новости от 6 марта, которую транслировали все западные СМИ - о том, что россияне обстреляли ракетами Одессу во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Как сообщил Зеленский, в результате обстрелов были погибшие и раненые. Местный одесский телеканал опубликовал видео пресс-конференции Зеленского и Мицотакиса, где президент Украины говорит, что российский ракетный удар незадолго до встречи привел к жертвам. В ВМС Украины заявили, что в результате российского удара была повреждена инфраструктура Одесского порта и погибли пять человек.
Пропагандисты поспешили объявить, что это фейковые новости, призванные очернить Россию. Факт ракетных ударов не отрицался, но они якобы были нацелены исключительно на военную инфраструктуру, которая, по мнению "кремлинов", является, конечно же, легитимной целью. Чтобы убедить в достоверности своих слов, политологи и "военные эксперты" разного калибра заявляли, что если бы Россия действительно хотела напасть на двух должностных лиц, она бы точно не промахнулась и от Зеленского и Мицотакиса не осталось бы ничего, кроме кучки пепла. Риторика пошла еще дальше, утверждая, что Зеленский жив только потому, что Путин позволяет ему это и не приказывает его убить.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
"Этот случай только усиливает понимание того, что Украину необходимо снабжать вооружением и боеприпасами. Можно предположить, что лидеры некоторых европейских стран будут более осторожны со своими визитами, оценивая, куда они направляются и насколько близко находится линия фронта. Известно, что российские ракеты могут достигать довольно дальних целей, но проблема в точности - она не всегда на уровне", - говорит политолог Андис Кудорс.
По его словам, сложно быть полностью уверенным в мотивах действий российских военных. Есть вероятность, что это была ошибка и неточность. Также нельзя исключать, что это была целенаправленная атака на премьер-министра Греции и президента Украины. Он считает, что этот случай еще больше усилит убежденность Запада в том, что Украине нужно помочь.
Пропагандисты пытаются накормить общественность теориями заговора о том, что Запад, выдвигая подобные обвинения в адрес России, хочет спровоцировать военное столкновение между НАТО и Россией. Одиозный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что на вопрос, поднятый на Западе, кто такие россияне, если они так поступают, есть только один ответ: россияне те, кто борется сейчас с возрождающимся фашизмом.
Россияне абсолютно одержимы своим мессианством, что, конечно же, является еще и хитрым пропагандистским инструментом, ведь народ, не видя смысла страданий и множества павших, может стать опасностью для власти. С другой стороны, если обществу сказать, что это "народ Божий" с исторической миссией по спасению мира, люди получают смысл происходящего и чувствуют себя благодарными государству.
Плевать на Молдову и папу римского
Соловьев, пропагандист прекрасной России, желающей мира и справедливости во всем мире, говоря о прозападном политическом курсе Молдовы, заявил, что эта страна станет аэродромом, с которого будут взлетать самолеты F-16, которые будут использоваться для ударов не только в Украине, но и по России. Поэтому Молдова станет законной целью России, которая будет стерта с лица земли. "Молдову не жалко, плевать на Молдову", - сказал Соловьев. То есть кремлевские идеологи, не стесняясь, заявляют, что есть страны, которые не жалко уничтожить, более того - Россия имеет на это полное право.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Точно так же абсолютно живо и разделение мира на зоны влияния великих держав, как это было в годы холодной войны. Россияне уже давно заявляют, что страны СНГ являются сферой влияния России и Запад не должен туда вмешиваться. Теперь очередь Албании. А именно идеологи заявили, что до 1991 года Албания существовала только благодаря Советскому Союзу, а позже поддержку ей оказывала и Россия. Теперь же "неблагодарная" Албания заигрывает с Западом и НАТО.
Хотя пропагандисты утверждают, что в России никогда не было колониализма, который сейчас ярко демонстрирует Запад, а Российская империя была "хорошей" империей без завоеваний других стран, в их речах присутствует посыл о том, что Россия имеет некоторые исторические "права" на те страны, которые когда-то входили в состав Российской империи, а затем Советского Союза.
В этой связи вновь отличился заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев, заявив, что Украина должна как можно скорее вернуться "домой" в Россию. "Один из бывших лидеров Украины однажды сказал, что Украина - это не Россия", - сказал Медведев, добавив, что это понятие должно исчезнуть. "Украина - это определенно Россия", - добавил он.
Папа Франциск также получил свою долю критики, объявив на прошлой неделе, что Украина должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры с Россией. Соловьев и другие пропагандисты заявили, что это была очередная уловка Франциска с целью обмануть Россию. Соловьев также задал риторический вопрос: зачем России идти на какие-либо мирные переговоры с Украиной, если ее цель - полная капитуляция Украины и смена режима.
Ситуация под контролем
Судя по всем сообщениям пропагандистов, россияне чувствуют, что контролируют ситуацию, что, к сожалению, во многом соответствует действительности из-за неспособности Запада адекватно поддержать Украину. Влиятельный внешнеполитический журнал Foreign Affairs недавно опубликовал довольно пессимистичную статью под названием "Время Украины заканчивается".
"Украинские солдаты на фронте подвергаются все большей опасности - не потому, что им не хватает воли к борьбе или они не знают слабых мест своего врага, а из-за нехватки боеприпасов и солдат. Если Запад, особенно Соединенные Штаты, не хочет, чтобы украинский фронт продолжал обрушиваться, украинцам срочно нужна помощь. Время заканчивается", - говорится в статье.
Напомним, необходимость повторной мобилизации была одним из главных разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и ныне бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Залужный считал, что избежать новой волны мобилизации будет невозможно, поскольку на фронте катастрофически не хватает воинов. У политического руководства страны было другое мнение.
Небольшим утешением в этом плане является то, что "живая сила" у России тоже на исходе. "И Украина, и Россия испытывают трудности с набором достаточного количества солдат в возрасте от 20 до 30 лет, предпочтительного возрастного диапазона для пехоты. Для Киева это вопрос политики: мобилизуются только мужчины старше 27 лет. Хотя в России больше населения, там проблемы призыва осложняет нехватка рабочей силы и эмиграция сотен тысяч мужчин с 2022 года. Если Россия расширит масштабы своих наступательных операций до конца 2024 и 2025 годов, количество добровольцев будет недостаточным, и государству, вероятно, потребуется несколько раундов мобилизации", - пишет Foreign Affairs.
Журнал также приходит к выводу, что преимущество России в численности войск и военном производстве за последний год выросло, в то время как запасы боеприпасов в США ограничены и рискуют быть практически полностью сокращены из-за финансового тупика в Конгрессе США.
Когда Россия мобилизовала свою военную экономику, Запад этого не сделал, а Украина не смогла. В то время как Россия построила сеть оборонительных укреплений длиной в сотни миль и глубиной в несколько слоев, Украина этого не сделала. Россия приобрела более миллиона (по некоторым оценкам, трех миллионов) артиллерийских снарядов и тысячи беспилотников у своих партнеров, включая Иран и Северную Корею. Запад не смог с ней сравниться. Москва сделала все возможное для переукомплектования и пополнения своих сил, а Киеву еще только предстоит полностью мобилизоваться.
В то же время авторы статьи признают, что ресурсы России тоже не безграничны и ситуация для Украины не безнадежна, но только при одном условии - если Запад окажет ей адекватную военную помощь.
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