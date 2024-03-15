Видео ⟩ За занавесом: Россия напрямую управляется Богом

По его словам, сложно быть полностью уверенным в мотивах действий российских военных. Есть вероятность, что это была ошибка и неточность. Также нельзя исключать, что это была целенаправленная атака на премьер-министра Греции и президента Украины. Он считает, что этот случай еще больше усилит убежденность Запада в том, что Украине нужно помочь.

Пропагандисты пытаются накормить общественность теориями заговора о том, что Запад, выдвигая подобные обвинения в адрес России, хочет спровоцировать военное столкновение между НАТО и Россией. Одиозный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что на вопрос, поднятый на Западе, кто такие россияне, если они так поступают, есть только один ответ: россияне те, кто борется сейчас с возрождающимся фашизмом.

Россияне абсолютно одержимы своим мессианством, что, конечно же, является еще и хитрым пропагандистским инструментом, ведь народ, не видя смысла страданий и множества павших, может стать опасностью для власти. С другой стороны, если обществу сказать, что это "народ Божий" с исторической миссией по спасению мира, люди получают смысл происходящего и чувствуют себя благодарными государству.

Плевать на Молдову и папу римского