Внезапно пропал мужчина, который мог обладать информацией о таинственно исчезнувшей Мадлен Маккейн

В Германии полиция была замечена у дома, который мог быть связанным с этой мужчиной. На прошлой неделе полицейские собрались у небольшого дома в Брауншвейге, и провели час у недвижимости, принадлежащей мужчине по имени Ральф Х.

Утверждается, что 56-летний мужчин тесно сотрудничал с соседом Кристианом Брукнером.

В 2022 году правоохранительные органы Португалии и Великобритании в качестве главного подозреваемого назвали 45-летнего Кристиана Брукнера, который уже отбывает длительный тюремный срок.

Сообщается, что полиция хотела задать Ральфу Х. несколько вопросов о пропавшей девочке.

Bundeskriminalamt - немецкий аналог американского ФБР, хочет поговорить с ним о периоде времени, когда он вместе с Брукнером грабил дома.

Соседи сказали, что не видели Ральфа Х. уже почти неделю. Кроме того, опубликована информация о том, что мужчина точно знал, какими преступлениями занимался Брукнер. Полиция не могла вломиться в дом Ральфа, так как у нее не было ордера на обыск.

Развитие событий:

3 мая 2007 года: констатировано, что Мадлен пропала из комплекса отдыха в Португалии;

сентябрь 2007 года: Кейт и Джерри Маккейн объявляют официальными подозреваемыми в исчезновении их дочери;

июль 2008 года: полиция Португалии прекращает расследование и отменяет статус arguido, или подозреваемых, для семьи Маккейн;

июль 2013 года: сообщается, что по этому делу появились новые доказательства и новые свидетели, начинается официальное расследование;

октябрь 2013 года: детективы Португалии возобновляют расследование, ссылаясь на новые направления в нем;

апрель 2017 года: единственные четверо подозреваемых, которых допросила полиция, исключены из расследования, а старшие начальники сообщают, что продолжают следить за важными направлениями расследования;

март 2019 года: Netflix выпускает восьмисерийный документальный фильм об исчезновении Мадлен. Ее родители, не принимавшие участие в создании фильма, считают, что он потенциально может замедлить расследование;

июнь 2020 года: полиция раскрывает, что 43-летний немецкий заключенный по имени Криатиан Брукнер идентифицирован как подозреваемый в пропаже Мадлен;

апрель 2022 года: Кристиан Брукнер объявлен официальным подозреваемым по этому делу;

февраль 2023 года: полька Джулия Уэнделл утверждает, что она - пропавшая девочка;

апрель 2023 года: результаты ДНК-тест Джулии Уэнделл подтвердили, что она - не пропавшая девочка;

май 2023 года: родители Мадлен Кейт и Джерри отметили 20-летние свой дочери, сказав: "Много счастья в день рождения, Мадлен. По-прежнему пропавшая. По-прежнему очень не хватает. По-прежнему будем искать. Так долго, как это необходимо".