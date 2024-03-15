"Территория боевых действий". Украина подтвердила, что в Белгородской и Курской областях действуют диверсанты

12 февраля Минобороны РФ опубликовало кадры с танками, которые, согласно его утверждениям, пытались прорываться в Россию с территории Украины Фото: Reuters

О боях с «украинскими диверсантами» в приграничных районах Белгородской и Курской областей ранее писали также российские «военкоры». По их данным, число погибших среди нападавших было гораздо меньше.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека погибли и не менее 20 получили ранения в результате нападения на границе.

Поздно вечером в четверг Гладков сообщил, что посетил Грайворонский городской округ, в том числе село Козинка, где шли боевые действия.

Он также опубликовал несколько фотографий происходящего.

Гладков пишет, что встретился с жителями пострадавших сел Фото: Вячеслав Гладков/Telegram

Фото: BBC

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Фото: BBC

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — написал Гладков.

В пятницу утром Гладков сообщил, что из Грайворонского городского округа эвакуированы около 400 человек, в том числе жители приграничных населенных пунктов Гора-Подол, Глотово и Козинки.

«Те жители, которые во время подомового обхода приняли решение остаться в своих домах, если они передумают, мы готовы им помочь свои дома покинуть», — написал Гладков на своей странице в сети «ВКонтакте».