Видео ⟩ В Елгаве молодежь устроила драг-рейсинг. Позади была полиция, но ее не заметили

Сначала ничто не свидетельствовало о возможных нарушениях правил движения, однако после того, как на светофоре загорелся зеленый свет, водители резко увеличили скорость, разогнавшись почти до 100 км/ч в населенном пункте, где разрешена скорость 50 км/ч.

За безрассудный выбор скорости движения водители были оштрафованы.

12 марта вскоре после полуночи в Елгаве, на проспекте Земгалес в направлении от улицы Спорта в сторону улицы Академияс, сотрудники полиции медленно подъехали к светофору, на котором горел красный свет и перед которым уже стояли две машины - Volvo и BMW.

Когда загорелся зеленый, автомобили начали движение, однако они быстро ускорились и в течение нескольких секунд разогнались до 90 км/ч. Стражи порядка незамедлительно включили проблесковые огни, вынудив таким образом водителей остановиться.

Выяснилось, что за рулем Volvo сидела 20-летняя девушка, а BMW управлял 19-летний парень. За это нарушение против каждого из водителей был начат административный процесс.

За такое превышение скорости в населенном пункте водителю грозит денежный штраф от 240 до 320 евро. В данном случае водитель BMW за превышение скорости на 48 км/ч в месте, где максимальная скорость движения составляет 50 км/час, оштрафован на максимально возможную сумму - 320 евро.

В свою очередь водитель Volvo, скорость движения которой была чуть меньше - она превысила ее на 42 км/ч - получила штраф в размере 240 евро. Во внимание были приняты смягчающие вину обстоятельства - она призналась в совершении нарушения и выразила сожаления в содеянном.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не проявлять безрассудство и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

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