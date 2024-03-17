Что нужно, чтобы стать шеф-поваром Карла III?

Шэф-повар будет обязан готовить еду и обслуживать банкеты для Его Величества и гостей.

По информации журналистов, на эту роль требуется кто-то, кто сможет приготовить еду, достойную короля, но претендент должен любить путешествовать.

Шеф-повар должен иметь опыт работы в 5-звездочном/премиум-кейтеринге, а также опыт работы как в сфере общественного питания, так и в классической французской кухне. С ним будет заключен постоянный контракт.

Рабочий график - 5 дней в неделю. Новому сотруднику будет предложено жилье, "за которое предусмотрена корректировка заработной платы", и питание. В основном новый шеф-повар будет работать в Букингемском дворце. Но следует быть готовым к переезду в другие резиденции - Балморал и Холирудский дворец в Шотландии.

"Вы будете работать с качественными ингредиентами и отвечать за ежедневное приготовление и подачу еды королевскому двору и персоналу", - говорится в объявлении.

Новый шеф-повар должен "помогать в приготовлении блюд на всех участках кухни, королевских обедов, выполнении специальных функций по самым высоким стандартам" и "поддерживать старших поваров в создании сезонных меню с использованием продуктов из местных поместий". Необходимо будет путешествовать, чтобы следить за стандартами в каждом месте жительства.

Крайний срок подачи заявки на должность - 1 апреля.

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