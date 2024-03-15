Умер актер Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в еврейской семье в Москве.

Актер исполнил более 75 ролей в кино, самые известные из которых - в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх" и "Старики-разбойники". Сыграл в пяти фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Также артист исполнил более 60 ролей в театре.

В 2022 году СМИ сообщили, что у Ширвиндта обнаружили стенокардию.

В 1996 году артист был среди деятелей культуры и науки, призвавших власти РФ остановить войну в Чечне и перейти к переговорам.

В Украине актер попал в "черный список" из-за посещения Севастополя после оккупации и аннексии Крыма.

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