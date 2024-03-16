Видео ⟩ В Риге прошло шествие памяти латышских легионеров

За безопасностью наблюдают крупные силы правопорядка, в том числе полицейские батальоны специального назначения, над Старой Ригой летает вертолет погранохраны.

Несколько сотен человек прошли шествием от Рижской церкви Святого Иоанна до памятника Свободы, таким образом неофициально отметив день памяти легионеров.

Как свидетельствует архив LETA, в последние годы при мониторинге памятного шествия вертолет не использовался.

Сегодня в Риге проходит шествие памяти погибших во Второй мировой войне латышских легионеров и возложение цветов к памятнику Свободы.

Традиционно мероприятие организовало лимбажское отделение общества Daugavas vanagi Latvijā.

В Лестенской церкви сегодня состоится концерт памяти легионеров, а в 14:00 - минута памяти и перезахоронение легионеров на Лестенском братском кладбище.

День памяти легионеров 16 марта - неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и другие люди поминают жителей страны, воевавших в вооруженных силах Германии в составе латышского легиона. Часть людей считает, что эти люди надеялись бороться за независимую Латвию, другие - что они были пособниками фашистов, а третьи - жертвами войны, которые вопреки своей воле оказались на фронте.

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