На границе Беларуси и ЕС снова большие очереди

Цены на услугу различаются в зависимости от того, насколько велика очередь. В самые загруженные дни места продавались по цене 80 евро и даже больше. Есть вариант, когда желающие заработать готовы подменить водителя в его машине, когда приходится стоять очень долго. Однако такое предложение подходит в основном жителям Бреста: они могут отъехать домой и отдохнуть в нормальных условиях.

По словам местной жительницы Марии, существует и другой, куда более криминальный способ. "К автомобилям, которые находятся в конце очереди, подходят молодые люди и обещают свою помощь, чтобы машина смогла стать поближе к погранпереходу, - раскрывает схему женщина. - Если водитель соглашается оплатить такую "услугу", то его сопровождают вдоль очереди и пытаются вклиниться в поток других автомобилей. Иногда это заканчивается не только словесными перепалками, ведь пропускать "чужих" никто не желает".

Жительница Бреста отмечает, что похожим образом пытаются "регулировать" очередь и на польской стороне - при въезде в Беларусь. Но там за порядком возле погранперехода чаще следят наряды полиции.

На границе делают деньги и на страховках

Еще один бизнес на границе возник относительно недавно и связан с введенными в отношении Беларуси и России санкциями. С 1 июня 2023 года обе страны исключены из системы международного страхования "зеленая карта", а ранее выданные страховые полисы были аннулированы.