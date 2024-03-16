Стоматологи о здоровье детских зубов в Латвии

Стоматолог Илона Видускалне в эфире радио отметила, что в Латвии кариес более распространен, чем в Эстонии и Литве.

Врачи говорят, что у детей в среднем повреждены до восьми зубов, это очень высокий показатель.

Илона Видускалне поделилась правилами, которые помогут сохранить здоровье зубов. По ее словам, хорошая зубная паста должна содержать не менее 100 единиц фторидов. Также важно чистить зубы не менее двух минут и соблюдать правильную технику чистки.

Илона Видускалне рассказала, что маленький ребенок сам не может правильно и долго чистить зубы, поэтому это обязанность родителя - контролировать и помогать.

Лиепайский стоматолог Айриса Лещинска сказала, что главный враг для здоровых зубов, - это свободный сахар. Видускалне добавила, что лучше, съесть сладости после главной трапезы.

Дантисты напоминают, что зубы чистить надо с появления первого зуба, использую щетку и зубную пасту.

Детям это не нравится и они плачут, родители в этом момент часто сдаются и говорят, что не хотят совершать насилие над ребенком.

Но дантисты уверены, что "заставлять чистить зубы, это не насилие. Насилие - лечить зубы ребенку под наркозом", пишет портал Rus.LSM.

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